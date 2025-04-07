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50% россиян теряют деньги по кредиткам: даже 1 копейка может тебя подставить

2:18
Экономика

Кредитные карты стали для многих россиян удобным способом оплачивать покупки "здесь и сейчас", рассчитываясь деньгами банка. Но, как показывает практика, каждый второй пользователь кредитки переплачивает проценты — и дело не в банках, а в собственных ошибках.

кредит
Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кредит

Как избежать ловушек и пользоваться кредитной картой без потерь, рассказал эксперт по личным финансам Александр Патешман.

Основная проблема — непонимание, как работает так называемый "льготный" или грейс-период. Он состоит из двух этапов: сначала идёт расчётный месяц, когда вы тратите средства, а затем наступает платёжный период — примерно 20 дней, в течение которых нужно вернуть потраченное. Например, если вы потратили 10 000 рублей в январе, то до 20 февраля вам нужно внести хотя бы 5% от этой суммы — 500 рублей.

Но чтобы не платить проценты вообще, нужно полностью закрыть долг до окончания грейс-периода. Он может составлять, например, 60 дней. Пропустили — и проценты начисляются с первого дня, будто никакого льготного срока и не было, пишет Life.

Особое внимание стоит уделить переводу денег на карту. Патешман советует пополнять счёт из того же банка, где была оформлена карта — так деньги поступят быстрее и без комиссии. Если же вы отправили ровно 100 000 рублей, а комиссия составила 50 рублей — на счёт попадёт 99 950. И это уже нарушение. Даже недостающая копейка может "сломать" грейс-период и обернуться процентами за весь период.

Эксперт советует всегда округлять сумму в сторону большего, например, добавляя рубль-другой к платежу. Это гарантирует, что все средства пойдут на погашение основного долга, а не "растворятся" в дополнительных услугах или комиссиях, которые иногда подключаются банками автоматически.

Ну а если карта давно не используется — лучше от неё избавиться. Закрытие займёт около 45 дней, и важно убедиться, что кредитка действительно исчезла из мобильного приложения. Только так можно быть уверенным, что долг не "оживёт" неожиданно.

Уточнения

Креди́т — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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