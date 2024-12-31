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Горнолыжный курорт у озера Тахо в США ждёт гостей

2:00
Туризм

Горнолыжный курорт Палисейдс-Тахо в Калифорнии — одно из самых популярных мест для катания в США, известное своей сложной местностью и богатой историей.

Сноубордисты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сноубордисты

Курорт расположен в семи милях от западного берега озера Тахо и занимает 6000 акров с 43 подъёмниками. Высота его склонов достигает 9050 футов, что делает его привлекательным как для опытных спортсменов, так и для новичков, хотя последние часто сталкиваются с трудностями из-за непредсказуемых погодных условий.

История курорта началась в 1949 году, а в 1960 году он стал местом проведения зимних Олимпийских игр. В 2021 году он был переименован из Squaw Valley в Palisades Tahoe, чтобы избежать использования термина, считающегося оскорбительным для коренных американцев.

Курорт предлагает разнообразные трассы — от крутых спусков до более пологих маршрутов. Однако погодные условия в Сьерра-Неваде могут быть суровыми: ветры достигают скорости 160 км/ч, а снегопады иногда закрывают участки горы для предотвращения лавин.

В 2011 году Палисейдс объединился с соседней зоной Alpine Meadows, создав единую территорию катания, но каждая из зон сохраняет уникальные особенности. Палисейдс отличается активной ночной жизнью, современными ресторанами и мероприятиями, а более скромный Alpine предлагает спокойную атмосферу и трассы, спрятанные среди деревьев.

Посетители отмечают, что погода на курорте остаётся хорошей даже зимой, а снегопады позволяют продлить сезон катания до весны. Однако из-за высокой популярности Палисейдс внедрил систему бронирования парковочных мест в выходные и праздничные дни, передает NYTimes.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

Горнолыжный курорт — территория в горном районе, обустроенная для активного отдыха и спорта, как правило, горными, зимними видами спорта: занятием горными лыжами, сноубордом, альпинизмом, горным туризмом и т. п.; также проведения лечебно-профилактических процедур.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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