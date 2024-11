Гигантский круизный лайнер «Anthem of the Seas» привез на Пхукет 4.000 туристов

На островном курорте Пхукет в Таиланде совершил визит огромный круизный лайнер "Anthem of the Seas", высадивший 4.000 туристов, сообщает издание Phuket Express.

Фото: flickr.com by Aubrey, CC BY-SA 2.0

В понедельник, 18 ноября, круизный лайнер пришвартовался в Патонге, привезя более 4.000 иностранных гостей. По данным местной полиции, судно пришло к Коралловому мосту, а среди прибывших оказалось 1.148 туристов из США. Около 2.000 путешественников выбрали организованные экскурсии по Пхукету, в то время как остальные 852 человека решили исследовать остров самостоятельно. Информация о наличии россиян среди пассажиров не уточняется. Источник отметил, что большинство туристов проявили интерес к шопингу, а также к природным и культурным достопримечательностям, тогда как ночной жизни, известной в Таиланде, уделили меньше внимания.

Лайнер "Anthem of the Seas" принадлежит компании Royal Caribbean International (RCI) и относится к классу Quantum. Судно было построено в 2015 году, его длина составляет 348 метров, ширина — 41 метр, а водоизмещение — 168.666 тонн. Стоит отметить, что на этот круиз лайнер привёз 4.000 пассажиров, однако его общая вместимость может достигать 4.905 туристов на 16 палубах. На борту доступны разнообразные развлечения, такие как панорамная капсула North Star, симулятор свободного падения RipCord by iFly и спортивно-развлекательный комплекс SeaPlex.

