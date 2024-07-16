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Почему российские города-курорты превосходят европейские: мнение эксперта

Почему российские города-курорты превосходят европейские

Туризм

Для увеличения потока на внутренних туристических направлениях необходимо постоянно улучшать инфраструктуру для путешественников. Глава компании GOSMAN DEVELOPMENT Николай Госман в интервью изданию "Вести Подмосковья" отметил, что в последние годы российские города-курорты показали свое преимущество по сравнению с европейскими.

Почему российские города-курорты превосходят европейские
Фото: Главный чат туристов by Серге is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Госман считает, что главное преимущество российских курортов заключается в возможности строительства новых туристических объектов. В Европе же в основном происходит обновление устаревшей инфраструктуры в давно сформировавшихся местах.

"В Европе много курортных городов, но их инфраструктура была создана давно и уже устарела. Новое строительство там редкость и не ведется в таких масштабах, как у нас. Это придает их городам шарм, но также ограничивает, так как при планировании нового строительства и внедрении инноваций необходимо учитывать множество факторов", — пояснил эксперт.

По его словам, в России можно построить курортный город практически с нуля, создавая все условия для комфортной жизни и туризма в экологически чистой локации. Это и есть главное отличие между РФ и странами Евросоюза.

Кроме того, отметил эксперт, в новых курортных зонах власти стремятся обеспечить безопасность, развлечения, качественные услуги и удобства в сфере транспорта и других важных аспектах жизни туристов и местных жителей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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