Влажный, сладкий, пряный: пирог, который нравится даже детям

Этот пирог — настоящий уют в каждой крошке. Готовится просто, ингредиенты самые обычные, а результат радует и на вкус, и на вид. Единственное "необычное" — мука грубого помола. Она темнее привычной, даёт более плотную текстуру и добавляет блюду пользы. Такой пирог хорош к чаю, для гостей, и даже на детский праздник. А если подать с шариком мороженого и ложечкой мёда — получится почти десерт из ресторана.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пирог

Что понадобится:

Для теста:

Морковь — 250 г

Яйца — 3 шт.

Мука цельнозерновая — 300 г

Сахар — 200 г

Масло сливочное — 175 г (можно заменить 140 г растительного)

Ванильный сахар — 10 г

Разрыхлитель — 10 г

Корица — 0.5 ч. л.

Соль — щепотка

Дополнительно:

Масло для формы

Пергамент

Мёд и пломбир — по желанию для подачи

Как приготовить:

1. За час до готовки достаньте масло и яйца из холодильника — пусть нагреются до комнатной температуры.

2. Морковь натрите на мелкой тёрке. Масло взбейте с сахаром и ванилью до пышной массы.

3. Вбейте яйца по одному, продолжая взбивать.

4. В отдельной миске просейте муку, добавьте соль, корицу и разрыхлитель.

5. Смешайте сухие и жидкие ингредиенты. Миксер можно использовать, но на минимальной скорости, не дольше минуты.

6. Добавьте морковь, перемешайте. Тесто будет чуть жидким — это нормально.

7. Перелейте в форму 20-22 см, смазанную маслом или застеленную пергаментом.

8. Выпекайте при 180°C около 50-60 минут. Проверяйте шпажкой: она должна выходить сухой.

9. Дайте пирогу немного остыть в форме, затем переложите на блюдо. Подавайте с мёдом или шариком мороженого — сочетание просто волшебное.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

