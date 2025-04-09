Влажный, сладкий, пряный: пирог, который нравится даже детям

Этот пирог — настоящий уют в каждой крошке. Готовится просто, ингредиенты самые обычные, а результат радует и на вкус, и на вид. Единственное "необычное" — мука грубого помола. Она темнее привычной, даёт более плотную текстуру и добавляет блюду пользы. Такой пирог хорош к чаю, для гостей, и даже на детский праздник. А если подать с шариком мороженого и ложечкой мёда — получится почти десерт из ресторана.
Морковь — 250 г
Яйца — 3 шт.
Мука цельнозерновая — 300 г
Сахар — 200 г
Масло сливочное — 175 г (можно заменить 140 г растительного)
Ванильный сахар — 10 г
Разрыхлитель — 10 г
Корица — 0.5 ч. л.
Соль — щепотка
Масло для формы
Пергамент
Мёд и пломбир — по желанию для подачи
1. За час до готовки достаньте масло и яйца из холодильника — пусть нагреются до комнатной температуры.
2. Морковь натрите на мелкой тёрке. Масло взбейте с сахаром и ванилью до пышной массы.
3. Вбейте яйца по одному, продолжая взбивать.
4. В отдельной миске просейте муку, добавьте соль, корицу и разрыхлитель.
5. Смешайте сухие и жидкие ингредиенты. Миксер можно использовать, но на минимальной скорости, не дольше минуты.
6. Добавьте морковь, перемешайте. Тесто будет чуть жидким — это нормально.
7. Перелейте в форму 20-22 см, смазанную маслом или застеленную пергаментом.
8. Выпекайте при 180°C около 50-60 минут. Проверяйте шпажкой: она должна выходить сухой.
9. Дайте пирогу немного остыть в форме, затем переложите на блюдо. Подавайте с мёдом или шариком мороженого — сочетание просто волшебное.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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