Росавиация 9 апреля сняла ограничения в аэропорту Волгограда. Ранее там были запрещены вылеты и посадки самолетов.
Ограничения ввели из-за угрозы опасности беспилотников.
Также их сняли в аэропортах Владикавказа в городе Беслан и чеченского аэропорта Грозного.
Во время ограничений три самолета сели на запасные аэродромы: один летел во Владикавказ, другой — в Волгоград, а третий — в Грозный, пишет novostivolgograda. ru.
Гро́зный (чечен. Соьлжа-ГӀала, от чечен. Соьлжа — Сунжа + гӀала — город), в 1998—2000 годах — Джохар (чечен. Dƶoxar) — город на Северном Кавказе, на юге России, столица Чеченской Республики.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.