Три аэропорта открылись после угрозы БПЛА

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Росавиация 9 апреля сняла ограничения в аэропорту Волгограда. Ранее там были запрещены вылеты и посадки самолетов.

Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Мужчина в аэропорту

Ограничения ввели из-за угрозы опасности беспилотников.

Также их сняли в аэропортах Владикавказа в городе Беслан и чеченского аэропорта Грозного.

Во время ограничений три самолета сели на запасные аэродромы: один летел во Владикавказ, другой — в Волгоград, а третий — в Грозный, пишет novostivolgograda. ru.

Уточнения

Гро́зный (чечен. Соьлжа-ГӀала, от чечен. Соьлжа — Сунжа + гӀала — город), в 1998—2000 годах — Джохар (чечен. Dƶoxar) — город на Северном Кавказе, на юге России, столица Чеченской Республики.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.