Карамель, арахис и шоколад: самый вкусный десерт на Пасху

Если классическая творожная пасха вам уже поднадоела, пора пробовать вариант в стиле "Сникерса". Это не просто праздничный десерт — это настоящий шедевр с мраморным узором, карамельной ноткой и щедрой порцией хрустящего арахиса.
Шоколадный ганаш, тягучая карамель и сливочный крем в обнимку с мягким творогом — в этой пасхе собралось всё лучшее, что бывает в десертах. При этом рецепт совсем не сложный, если следовать шаг за шагом.
1. Карамель с арахисом:
Растопите сахар на слабом огне до золотистого цвета.
Вмешайте сливочное масло, соль и горячие сливки — будьте осторожны, не обожгитесь!
Отложите немного карамели для украшения, в остальное добавьте арахис.
2. Яичный крем:
Взбейте яйца с сахаром, добавьте сливки и прогрейте на медленном огне до загустения. Остудите под пленкой.
3. Ганаш:
Залейте измельчённый шоколад горячими сливками, дайте постоять и перемешайте до однородности.
4. Творожная масса:
Мягкое масло взбейте с пудрой.
Творог протрите, смешайте с масляной массой и пробейте блендером.
Введите остывший крем, карамель с орехами и ганаш. Аккуратно перемешайте — не до полной однородности, чтобы получился эффект мрамора.
5. Формирование:
Выложите массу в форму, застеленную влажной марлей. Утрамбуйте, накройте, установите груз.
Уберите в холодильник на сутки-полтора, затем аккуратно извлеките и украсьте оставшейся карамелью.
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