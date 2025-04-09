Карамель, арахис и шоколад: самый вкусный десерт на Пасху

Если классическая творожная пасха вам уже поднадоела, пора пробовать вариант в стиле "Сникерса". Это не просто праздничный десерт — это настоящий шедевр с мраморным узором, карамельной ноткой и щедрой порцией хрустящего арахиса.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Творожная пасха

Шоколадный ганаш, тягучая карамель и сливочный крем в обнимку с мягким творогом — в этой пасхе собралось всё лучшее, что бывает в десертах. При этом рецепт совсем не сложный, если следовать шаг за шагом.

Как готовить пошагово:

1. Карамель с арахисом:

Растопите сахар на слабом огне до золотистого цвета.

Вмешайте сливочное масло, соль и горячие сливки — будьте осторожны, не обожгитесь!

Отложите немного карамели для украшения, в остальное добавьте арахис.

2. Яичный крем:

Взбейте яйца с сахаром, добавьте сливки и прогрейте на медленном огне до загустения. Остудите под пленкой.

3. Ганаш:

Залейте измельчённый шоколад горячими сливками, дайте постоять и перемешайте до однородности.

4. Творожная масса:

Мягкое масло взбейте с пудрой.

Творог протрите, смешайте с масляной массой и пробейте блендером.

Введите остывший крем, карамель с орехами и ганаш. Аккуратно перемешайте — не до полной однородности, чтобы получился эффект мрамора.

5. Формирование:

Выложите массу в форму, застеленную влажной марлей. Утрамбуйте, накройте, установите груз.

Уберите в холодильник на сутки-полтора, затем аккуратно извлеките и украсьте оставшейся карамелью.