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Карамель, арахис и шоколад: самый вкусный десерт на Пасху

Еда

Если классическая творожная пасха вам уже поднадоела, пора пробовать вариант в стиле "Сникерса". Это не просто праздничный десерт — это настоящий шедевр с мраморным узором, карамельной ноткой и щедрой порцией хрустящего арахиса.

Творожная пасха
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Творожная пасха

Шоколадный ганаш, тягучая карамель и сливочный крем в обнимку с мягким творогом — в этой пасхе собралось всё лучшее, что бывает в десертах. При этом рецепт совсем не сложный, если следовать шаг за шагом.

Как готовить пошагово:

1. Карамель с арахисом:

  • Растопите сахар на слабом огне до золотистого цвета.

  • Вмешайте сливочное масло, соль и горячие сливки — будьте осторожны, не обожгитесь!

  • Отложите немного карамели для украшения, в остальное добавьте арахис.

2. Яичный крем:

  • Взбейте яйца с сахаром, добавьте сливки и прогрейте на медленном огне до загустения. Остудите под пленкой.

3. Ганаш:

  • Залейте измельчённый шоколад горячими сливками, дайте постоять и перемешайте до однородности.

4. Творожная масса:

  • Мягкое масло взбейте с пудрой.

  • Творог протрите, смешайте с масляной массой и пробейте блендером.

  • Введите остывший крем, карамель с орехами и ганаш. Аккуратно перемешайте — не до полной однородности, чтобы получился эффект мрамора.

5. Формирование:

  • Выложите массу в форму, застеленную влажной марлей. Утрамбуйте, накройте, установите груз.

  • Уберите в холодильник на сутки-полтора, затем аккуратно извлеките и украсьте оставшейся карамелью.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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