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Новый взгляд на акулу прошлого: редкие находки изменили всё

1:58
Наука

Когда-то миллионы лет назад в морях, где сейчас простираются мексиканские равнины, плавала загадочная акула — Птиход (Ptychodus). Её образ долго оставался тайной, но теперь учёные уверенно заявляют: мы знаем, как она выглядела.

Большая белая акула под водой
Фото: flickr.com by Элиас Леви, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Большая белая акула под водой

Необычная находка в Мексике

Решающий поворот в исследовании произошёл в северо-восточной части страны, в одном из старых карьеров. Именно там обнаружили хорошо сохранившиеся окаменелости, по которым удалось воссоздать внешний вид Птихода — акулы, населявшей древние моря 75-105 миллионов лет назад.

Родственница самых опасных акул

Проведённый анализ показал: Птиход была близка к ламнообразным — той же группе, к которой относятся мегалодон и белая акула. То есть перед нами не просто доисторический вид, а родственница самых устрашающих хищников всех времён.

Гигант с реактивной скоростью

Её строение — особая гордость эволюции. Толстый позвоночник, удлинённое тело и массивные плавники обеспечивали невероятную манёвренность и скорость. Максимальная длина доходила до 9,7 метра — это существенно больше, чем у современной белой акулы.

Зубы, как брусчатка, и необычное меню

Но главное открытие — зубы. Они располагались плотными рядами, напоминая мостовую, и позволяли легко разгрызать твёрдые панцири. Судя по ним, Птиход охотилась на морских черепах и аммонитов, а не на донных моллюсков, как считалось раньше.

Почему исчез морской гигант

Несмотря на свои размеры и силу, Птиход не пережил конкуренцию. В позднем меловом периоде океаны кишели другими крупными хищниками — водными рептилиями, и борьба за пищу стала слишком ожесточённой. Птиход не выдержал гонки за выживание и исчез.

Уточнения

Палеонтоло́гия (от др.-греч. παλαιοντολογία) — наука о жизни, существовавшей до начала голоценовой эпохи или в её начале (примерно 11 700 лет назад), в прошлые геологические периоды.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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