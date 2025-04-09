Крем-суп без сливок, но с нежным вкусом — что добавляют

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы всё ещё думаете, что крем-суп — это только тыква или грибы, пришло время познакомиться с брюссельской капустой в новом свете. Эти миниатюрные кочаны создают особую текстуру и тонкий ореховый вкус, который в тандеме с миндальным молоком превращает обычный обед в гастрономическое удовольствие.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Суп-пюре из брокколи

Суп не содержит глютена и лактозы, подходит для постного меню и прекрасно вписывается в веганский рацион. А если хочется сытности — добавьте немного нута. Он отлично впишется в текстуру и насытит белком. А перец чили, если вы любите пикантность, подарит нужную остроту и характер.

Ингредиенты:

Брюссельская капуста — 450 г

Репчатый лук — 1 шт.

Сушёный чеснок — 1 ч. л.

Миндальное молоко — 250 мл

Чеснок свежий — 1 зубчик

Овощной бульон — 500 мл

Хлопья чили — по вкусу

Оливковое масло — 25 г

Соль, чёрный перец — по вкусу

Как готовить:

1. В кастрюле разогрейте 1 ст. л. оливкового масла. Обжарьте нарезанный кубиком лук до мягкости.

2. Капусту промойте и разрежьте пополам. Добавьте к луку, тушите 2 минуты.

3. Посыпьте сушёным чесноком, влейте горячий овощной бульон. Доведите до кипения и варите 12-15 минут до мягкости капусты.

4. Снимите с огня и взбейте суп до однородности погружным блендером.

5. Влейте миндальное молоко, прогрейте, но не кипятите. Посолите, поперчите.

6. Нарежьте свежий чеснок тонкими слайсами, обжарьте до золотистого цвета на оставшемся масле.

7. Разлейте суп по тарелкам, украсьте чесночными чипсами и хлопьями чили.

Уточнения

Суп-пюре пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.

