Камуфляж, шипение и паника на участке: как отличить полоза от гадюки

Узорчатый полоз — змея, вызывающая у людей панический страх. Он напоминает гадюку своим внешним видом: крупные размеры, контрастные полосы и устрашающий взгляд. Но на самом деле эта рептилия совершенно безвредна.
Длина тела полоза достигает 1,5-2 метров, а его камуфляж из серо-бурых пятен помогает ему идеально сливаться с окружающей средой. Его хитрость в том, что он ведет себя как ядовитая гадюка: шипит, трясет хвостом и раздувает тело, чтобы напугать врагов. Но даже если полоз и кусает, укус не представляет опасности для человека.
Хотя полоз не обладает ядом, он может выделять неприятный запах, что является его защитной реакцией. Это помогает ему избежать ненужных встреч с врагами. Обычно эта змея избегает конфликтов и предпочитает скрыться, если почувствует угрозу.
Полоз не привередлив в еде. В его рацион входят лягушки, мыши, птицы, яйца и другие мелкие животные. Для того чтобы проглотить яйца, полоз использует специальную зазубрину на позвоночнике, которая помогает разбить скорлупу.
Весной, в апреле или мае, полозы начинают искать пару. Их гнезда расположены в расщелинах среди камней или под покровом листвы. Самка откладывает 3-15 яиц, из которых вылупляются молодые змеи, готовые вскоре отправиться в мир.
Хотя полоз не представляет опасности, его внешний вид и поведение часто пугают людей, и такие змеи становятся жертвами. К сожалению, многие из них погибают от рук тех, кто принимает полоза за опасную гадюку. В России это привело к тому, что полозы были занесены в Красные книги.
Узо́рчатый по́лоз (лат. Elaphe dione) — вид неядовитых змей из семейства ужеобразных.
Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.