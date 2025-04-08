Камуфляж, шипение и паника на участке: как отличить полоза от гадюки

2:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Узорчатый полоз — змея, вызывающая у людей панический страх. Он напоминает гадюку своим внешним видом: крупные размеры, контрастные полосы и устрашающий взгляд. Но на самом деле эта рептилия совершенно безвредна.

Фото: commons.wikimedia.org by Максим Кошелев, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Узорчатый полоз в естественной среде

Притворство и страх

Длина тела полоза достигает 1,5-2 метров, а его камуфляж из серо-бурых пятен помогает ему идеально сливаться с окружающей средой. Его хитрость в том, что он ведет себя как ядовитая гадюка: шипит, трясет хвостом и раздувает тело, чтобы напугать врагов. Но даже если полоз и кусает, укус не представляет опасности для человека.

Нет яда, но есть защита

Хотя полоз не обладает ядом, он может выделять неприятный запах, что является его защитной реакцией. Это помогает ему избежать ненужных встреч с врагами. Обычно эта змея избегает конфликтов и предпочитает скрыться, если почувствует угрозу.

Охота и диета

Полоз не привередлив в еде. В его рацион входят лягушки, мыши, птицы, яйца и другие мелкие животные. Для того чтобы проглотить яйца, полоз использует специальную зазубрину на позвоночнике, которая помогает разбить скорлупу.

Семейная жизнь

Весной, в апреле или мае, полозы начинают искать пару. Их гнезда расположены в расщелинах среди камней или под покровом листвы. Самка откладывает 3-15 яиц, из которых вылупляются молодые змеи, готовые вскоре отправиться в мир.

Проблема с людьми

Хотя полоз не представляет опасности, его внешний вид и поведение часто пугают людей, и такие змеи становятся жертвами. К сожалению, многие из них погибают от рук тех, кто принимает полоза за опасную гадюку. В России это привело к тому, что полозы были занесены в Красные книги.

Уточнения

Узо́рчатый по́лоз (лат. Elaphe dione) — вид неядовитых змей из семейства ужеобразных.

