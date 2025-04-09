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Война за идеологии: вот почему Украина стала лакомым кусочком для глобалистов

1:21
Мир

Венный эксперт Константин Сивков рассказал, в чем ценность Украины для европейских глобалистов.

Флаг Украины и Европейского Союза
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Украины и Европейского Союза

Он назвал эту страну важнейшим плацдармом глобалистов, поскольку фактически это единственная полноценно боеспособная армия Европы. Дело в том, что Франция, Британия, Германия, Польша в войне против России участвовать не способны. Причина — морально-психологическое состояние их солдат.

Как отметил Сивков, из-за этого им нужно сохранить украинский плацдарм для европейских глобалистов. Причем, он должен быть именно нацистским. Потому что никакой иной идеологии для консолидации европейского общества быть не может, считает эксперт.

"Нацистская идеология может взять вверх только в относительно мононациональных государствах. За 34 года с момента распада СССР на Украине удалось превратить значительную часть этнически русского и украинского населения в поборников нацизма", — цитирует Сивкова "Военное дело".

Он добавил, что столько времени для превращения европейских стран в мононациональные, а затем националистические государства у глобалистов нет. Поэтому с идеологической точки зрения Украина очень ценна для них.

Уточнения

Глобализа́ция — процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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