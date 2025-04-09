Используя служебное положение, Нацблок подготовил поправки к закону о запрете русского языка.
Эти поправки позволяют отказаться в школах от изучения его как иностранного.
Парламентские партии, такие как "Новое единство", "Прогрессивные" уже подписались под этим проектом.
Такая "борьба" ненависти идёт в Латвии в отношении русского языка. Нацпатриоты занимается этим вместо того, чтобы заняться благосостоянием страны, пишет argumenti. ru.
Ла́твия (латыш. Latvija [ˈlatvija]), официальное название — Латви́йская Респу́блика (латыш. Latvijas Republika) — государство в Северной Европе.
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Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.