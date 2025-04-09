Латвийские школьники смогут отказаться от изучения русского языка

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Используя служебное положение, Нацблок подготовил поправки к закону о запрете русского языка.

Фото: www.pexels.com by Mariya Todorova, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Флаг Латвии

Эти поправки позволяют отказаться в школах от изучения его как иностранного.

Парламентские партии, такие как "Новое единство", "Прогрессивные" уже подписались под этим проектом.

Такая "борьба" ненависти идёт в Латвии в отношении русского языка. Нацпатриоты занимается этим вместо того, чтобы заняться благосостоянием страны, пишет argumenti. ru.

Уточнения

Ла́твия (латыш. Latvija [ˈlatvija]), официальное название — Латви́йская Респу́блика (латыш. Latvijas Republika) — государство в Северной Европе.

