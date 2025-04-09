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Латвийские школьники смогут отказаться от изучения русского языка

0:32
Мир

Используя служебное положение, Нацблок подготовил поправки к закону о запрете русского языка.

Флаг Латвии
Фото: www.pexels.com by Mariya Todorova, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаг Латвии

Эти поправки позволяют отказаться в школах от изучения его как иностранного.

Парламентские партии, такие как "Новое единство", "Прогрессивные" уже подписались под этим проектом.

Такая "борьба" ненависти идёт в Латвии в отношении русского языка. Нацпатриоты занимается этим вместо того, чтобы заняться благосостоянием страны, пишет argumenti. ru.

Уточнения

Ла́твия (латыш. Latvija [ˈlatvija]), официальное название — Латви́йская Респу́блика (латыш. Latvijas Republika) — государство в Северной Европе.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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