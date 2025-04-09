Ресторан СССР: ТОП-5 самых дорогих блюд 80-х

2:26 Your browser does not support the audio element. Еда

В советском ресторане 80-х ты не просто ел, ты входил в особую касту.

Фото: commons.wikimedia.org by Eraevsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бефстроганов (мясное блюдо)

Не каждый мог туда попасть, не каждый — себе позволить. Столы заказывались заранее, официантов "благодарили", а меню было настоящей витриной престижной жизни. Вот ТОП-5 самых дорогих блюд 80-х в ресторане СССР.

1. Бефстроганов из вырезки с гарниром (35-50 коп.)

Тушёная говядина в сливочном соусе с луком, подаётся с картофельным пюре или рисом.

Почему дорого: только вырезка, нежное мясо, редкий сливочный вкус. В обычной столовой ты такое не найдёшь, а в ресторане — почти роскошь.

2. Салат с крабами/морепродуктами (до 1 рубля!)

Салат с настоящими крабами (а не крабовыми палочками) или креветками, яйцом и майонезом.

Почему дорого: морепродукты были дефицитом, в обычной продаже — ноль. Такой салат могли позволить себе лишь на приёмах и в спецресторанах.

3. Отбивная по-албански по-московски (40-60 коп.)

Жареный кусок свинины или телятины, часто с сыром или яйцом.

Почему дорого: Свежее мясо, панировка, подача с гарниром. В ресторане это было как "стейк по-советски" — красиво, сочно, с дымком.

4. Осетрина отварная или жареная (1-1,50 рубля)

Благородная рыба — символ достатка и праздника.

Почему дорого: Осетр — элитная рыба. Часто подавалась с соусом, зеленью, картофелем. Заказал осетрину — все поняли: ты серьёзный человек.

5. Десерт "Мороженое пломбир с фруктами и ликёром" (30-50 коп.)

Мороженое, украшенное консервированными фруктами и полито сладким соусом или ликёром.

Почему дорого: Алкоголь в десерте + необычная подача (иногда в бокале). Символ праздника и свиданий "на уровне выше".

Поход в ресторан в СССР — это не просто поесть. Это было событие, демонстрация статуса и немного магии в дефицитном мире. Блюда были на уровне, но чтобы их получить — нужно было пройти квест из знакомств, блатов и лишнего рубля в кошельке.