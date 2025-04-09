Ресторан СССР: ТОП-5 самых дорогих блюд 80-х

В советском ресторане 80-х ты не просто ел, ты входил в особую касту.
Не каждый мог туда попасть, не каждый — себе позволить. Столы заказывались заранее, официантов "благодарили", а меню было настоящей витриной престижной жизни. Вот ТОП-5 самых дорогих блюд 80-х в ресторане СССР.
1. Бефстроганов из вырезки с гарниром (35-50 коп.)
Тушёная говядина в сливочном соусе с луком, подаётся с картофельным пюре или рисом.
Почему дорого: только вырезка, нежное мясо, редкий сливочный вкус. В обычной столовой ты такое не найдёшь, а в ресторане — почти роскошь.
2. Салат с крабами/морепродуктами (до 1 рубля!)
Салат с настоящими крабами (а не крабовыми палочками) или креветками, яйцом и майонезом.
Почему дорого: морепродукты были дефицитом, в обычной продаже — ноль. Такой салат могли позволить себе лишь на приёмах и в спецресторанах.
3. Отбивная по-албански по-московски (40-60 коп.)
Жареный кусок свинины или телятины, часто с сыром или яйцом.
Почему дорого: Свежее мясо, панировка, подача с гарниром. В ресторане это было как "стейк по-советски" — красиво, сочно, с дымком.
4. Осетрина отварная или жареная (1-1,50 рубля)
Благородная рыба — символ достатка и праздника.
Почему дорого: Осетр — элитная рыба. Часто подавалась с соусом, зеленью, картофелем. Заказал осетрину — все поняли: ты серьёзный человек.
5. Десерт "Мороженое пломбир с фруктами и ликёром" (30-50 коп.)
Мороженое, украшенное консервированными фруктами и полито сладким соусом или ликёром.
Почему дорого: Алкоголь в десерте + необычная подача (иногда в бокале). Символ праздника и свиданий "на уровне выше".
Поход в ресторан в СССР — это не просто поесть. Это было событие, демонстрация статуса и немного магии в дефицитном мире. Блюда были на уровне, но чтобы их получить — нужно было пройти квест из знакомств, блатов и лишнего рубля в кошельке.
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