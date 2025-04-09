Никто так не украшает женщину: мать Тарасова загадочно поддержала сына после насмешек

1:30 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Экс-футболист Дмитрий Тарасов оказался в центре внимания после своего появления в эфире Первого канала. Мать спортсмена странным образом поддержала его после публичных насмешек.

Спортсмен стал гостем ток-шоу "Пусть говорят", выпуск которого был посвящён хоккейному рекорду Александра Овечкина. Ведущий Дмитрий Борисов задал Тарасову вопрос о его чувствах по поводу успехов Овечкина на фоне его собственной карьеры, что многие зрители восприняли как насмешку.

Тарасов ответил сдержанно, упомянув о своих прошлых заслугах и поздравив хоккеиста.

Необычную поддержку сыну оказала его мать, Ольга Тарасова. В своём блоге она опубликовала скриншот из программы.

"Смотрела шоу с Дмитрием. Никто так не украшает женщину, как идущий рядом красавец сынок! Люблю!", — написала она.

Параллельно с этим стало известно о прекращении существования футбольного проекта Тарасова в медиалиге. Команда, созданная менее трёх лет назад, была распущена.

38-летний Тарасов сообщил об этом в соцсетях, поблагодарив всех причастных — персонал, тренеров и игроков — за совместную работу и преданность делу. Он признал, что реальность медиафутбола оказалась сложнее, чем он предполагал, но назвал историю команды "хорошей".

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