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Ошибки, которые губят урожай сельдерея: дачники об этом не догадываются

1:48
Садоводство

Многие дачники мечтают о крупном, сочном и ароматном корнеплоде сельдерея. Но на деле часто получают мелкие "шарики", которые даже неудобно чистить. Почему так происходит? Причина чаще всего — в распространённых ошибках при выращивании.

Сельдерей
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сельдерей

3 место — неправильный сорт

Сельдерей — растение с долгим вегетационным периодом, иногда до 200 дней. Это значит, что крупноплодные сорта подойдут лишь для южных регионов. Для северных районов выведены скороспелые разновидности, но у них и корнеплод выходит куда мельче — 200-300 г.

Хотите сельдерей весом до килограмма? Выбирайте сорта средней спелости, но обязательно крупноплодные.

2 место — обрезка листьев

Советы вроде "оставьте только 5-6 молодых листьев" — опасное заблуждение. Зелёная масса — это "фабрика" по производству питательных веществ. Именно из неё всё ценное перетекает в корень, когда лист отмирает. Чем больше здоровых листьев, тем крупнее вырастет сельдерей.

Удалять стоит только пожелтевшие и полегшие листья. А зелёные — берегите.

1 место — ошибки в подкормке

Сельдерей требует трёх этапов удобрения:

  • 1-я подкормка — через 10 дней после высадки. Используют азот, но в половинной дозе. Иначе растение "пожирует": будет пышная ботва, а корня — ноль.

  • 2-я подкормка — в начале июля, с равным содержанием азота, фосфора и калия.

  • 3-я подкормка — в августе. Здесь нужны только фосфор и калий: они помогают питательным веществам уходить в корнеплод, делая его вкусным и ароматным.

Уточнения

Сельдере́й (лат. Apium) — род травянистых растений семейства Зонтичные (Apiaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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