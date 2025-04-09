Курс на поддержку! Новой инициативе дали зелёный свет в Госдуме — освобождение женщин с детьми от НДФЛ

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутаты единодушно поддержали инициативу, предложенную главой фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергеем Мироновым и вице-спикером Госдумы Александром Бабаковым.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Семья с детьми и собакой

Предложение освободить женщин с детьми от уплаты НДФЛ вызвало широкий резонанс, и Миронов с Бабаковым готовят законопроект для внесения в Госдуму, пишет "Царьград".

Согласно проекту, изменения будут внесены в Налоговый кодекс РФ. Если законопроект будет принят, от уплаты НДФЛ освободят женщин до 30 лет, чей доход не превышает трехкратный размер МРОТ. Также инициатива будет распространяться на женщин всех возрастов, которые родили или усыновили второго ребенка, при условии, что их доход не превышает четырехкратный размер МРОТ.

Уточнения

Минима́льный разме́р опла́ты труда́ (МРОТ) — установленный минимум оплаты труда в час, день, неделю или месяц (год), который работодатель может (обязан) платить своему работнику, и за который работник может законно продать свой труд.





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