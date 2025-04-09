Тонкие волосы? Вот как частое мытьё головы может стать для них катастрофой

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Если вы думаете, что достаточно мыть волосы раз в неделю, у парикмахеров есть для вас важная новость. Мыть голову нужно не реже двух раз в неделю, чтобы очистить кожу от загрязнений и насытить её кислородом. И даже если ваши волосы кажутся чистыми, это не всегда так.

Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мытьё головы

Почему ваши волосы могут выглядеть чистыми, но быть грязными

Завидуете тем, кто может не мыть голову несколько дней подряд и при этом выглядеть безупречно? Например, Джен Аткин, стилист Ким Кардашьян, говорила, что она могла обходиться без шампуня до 4-5 дней. Однако, даже если волосы выглядят чистыми, это не гарантирует, что они действительно такие.

Что происходит, если вы слишком редко моете голову

Когда вы моете голову реже двух раз в неделю, рискуете столкнуться с рядом проблем. Перхоть, зуд, сухость и даже выпадение волос — это всё может быть следствием недостаточного ухода. На коже головы накапливаются микрочастицы, которые мешают волосам "дышать". Даже если ваши волосы сухие и густые, они нуждаются в регулярном мытье.

Примечание: еще в 1994 году Исследовательский центр токсикологии в Лакхнау обнаружил, что загрязнение окружающей среды может вызывать воспаление и раздражение кожи головы, что в свою очередь ведет к выпадению волос.

Когда не стоит мыть голову каждый день

Частое мытьё головы шампунем тоже может быть вредным. Кожа головы выделяет натуральные масла, которые увлажняют волосы. Если вы моете голову слишком часто, эти масла не успевают выполнять свою функцию, что делает волосы сухими и ломкими.

Как часто нужно мыть волосы

Ответ на этот вопрос зависит от множества факторов: типа волос, образа жизни, места проживания и даже того, посещаете ли вы спортзал или часто ездите на мотоцикле. Если у вас вьющиеся или сухие волосы, которые выглядят чистыми несколько дней, лучше мыть их хотя бы дважды в неделю. Это поможет избавиться от накопившихся загрязнений и сохранить здоровье волос. Для увлажнения можно ограничиться лишь водой и кондиционером без шампуня.

Если у вас тонкие волосы, которые быстро загрязняются, вам, возможно, придется мыть их чаще. Важно найти подходящий режим ухода, который подойдет именно вам.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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