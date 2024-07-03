Как Сингапур увеличил свою территорию на 25% за 40 лет: удивительные факты о Сингапуре

Как Сингапур увеличил свою территорию на 25% за 40 лет

Сингапур — это город-государство, известный своими строгими законами и интересными фактами. За последние 40 лет его территория увеличилась на 25% за счёт рекультивации земель. Население Сингапура возросло с 1,6 миллиона до 5,3 миллиона человек, что делает его одним из самых густонаселённых городов в мире. Примечательно, что в Сингапуре запрещена продажа жевательной резинки, хотя её можно привозить из-за границы.

Фото: Марина Бэй Сэндс вечером by Someformofhuman is licensed under законодательство Сингапура (Закон об авторском праве 2021 года (Закон 22 от 2021 года))

В стране четыре официальных языка: английский, китайский, малайский и тамильский, причём малайский используется в национальном гимне. Сингапурцы также известны своей быстрой ходьбой, преодолевая 18 метров по асфальту за несколько секунд.

Особое внимание в Сингапуре заслуживает кухня. Например, "Острый рачок" — блюдо из жареных раков в остром соусе, которое занимает 35-е место в рейтинге 50 самых вкусных блюд мира. Если вы любите острые блюда, обязательно попробуйте его. При следующем визите в Сингапур не упустите шанс познакомиться с его удивительными особенностями.