Как Сингапур увеличил свою территорию на 25% за 40 лет: удивительные факты о Сингапуре

Сингапур — это город-государство, известный своими строгими законами и интересными фактами. За последние 40 лет его территория увеличилась на 25% за счёт рекультивации земель. Население Сингапура возросло с 1,6 миллиона до 5,3 миллиона человек, что делает его одним из самых густонаселённых городов в мире. Примечательно, что в Сингапуре запрещена продажа жевательной резинки, хотя её можно привозить из-за границы.

Фото: Марина Бэй Сэндс вечером by Someformofhuman is licensed under законодательство Сингапура (Закон об авторском праве 2021 года (Закон 22 от 2021 года))