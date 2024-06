Таиланд привлекает рекордное число туристов из Малайзии, Индии, Южной Кореи и России

Таиланд готовится принять огромное количество туристов. Эксперты прогнозируют, что число посетителей из четырех ключевых стран — Малайзии, Индии, Южной Кореи и России — достигнет рекордных значений. Несмотря на значительное количество российских туристов, их число будет заметно меньше, чем туристов из других стран, особенно из Китая, который остается главным поставщиком туристов для Таиланда. В этом году ожидается прибытие около 1,8 миллиона россиян, что является хорошим результатом, однако прогнозы для других рынков более оптимистичны: до 5 миллионов туристов из Малайзии, и по 2 миллиона из Индии и Южной Кореи соответственно.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository