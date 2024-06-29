Таиланд привлекает рекордное число туристов из Малайзии, Индии, Южной Кореи и России

Китайцы лидируют среди туристов в Таиланде

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Таиланд готовится принять огромное количество туристов. Эксперты прогнозируют, что число посетителей из четырех ключевых стран — Малайзии, Индии, Южной Кореи и России — достигнет рекордных значений. Несмотря на значительное количество российских туристов, их число будет заметно меньше, чем туристов из других стран, особенно из Китая, который остается главным поставщиком туристов для Таиланда. В этом году ожидается прибытие около 1,8 миллиона россиян, что является хорошим результатом, однако прогнозы для других рынков более оптимистичны: до 5 миллионов туристов из Малайзии, и по 2 миллиона из Индии и Южной Кореи соответственно.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Китайцы продолжают доминировать в туристической индустрии Таиланда. По данным местных СМИ, в этом году их число достигнет 7 миллионов человек. Ожидается, что общее число международных туристов в стране в 2024 году превысит 35 миллионов человек, что приблизится к амбициозной цели правительства в 36,7 миллиона. Реализация этой задачи будет зависеть от эффективности рекламных кампаний во второй половине года.