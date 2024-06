Как не стать жертвой мошенников на курортах России — советы адвоката

Летний туристический сезон набирает обороты, и тысячи россиян со всей страны устремляются на отдых в курортные регионы юга России. Однако, поездка на море не всегда проходит без проблем. Многие туристы сталкиваются с различного рода мошенниками, которые пользуются расслабленностью людей во время летних каникул. Несмотря на то, что некоторые уловки злоумышленников давно известны, отдыхающие продолжают на них попадаться, сообщает Общественная Служба Новостей.

Фото: flickr.com by David Goehring is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic