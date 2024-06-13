Как не стать жертвой мошенников на курортах России — советы адвоката

Летний туристический сезон набирает обороты, и тысячи россиян со всей страны устремляются на отдых в курортные регионы юга России. Однако, поездка на море не всегда проходит без проблем. Многие туристы сталкиваются с различного рода мошенниками, которые пользуются расслабленностью людей во время летних каникул. Несмотря на то, что некоторые уловки злоумышленников давно известны, отдыхающие продолжают на них попадаться, сообщает Общественная Служба Новостей.
Кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов отмечает, что людям, отдыхающим на курортах, необходимо сохранять бдительность и быть на чеку, так как их безопасность и качество отдыха зависят в первую очередь от них самих. В беседе с Общественной службой новостей он рассказал о мошеннических схемах, направленных на обман туристов.
Основные виды мошенничества на курортах
Проблемы с бронированием отелей
"Одной из главных рисков является бронирование отелей. В сети появляются множество поддельных сайтов, предлагающих бронировать номера. Турист проходит всю процедуру, получает ваучер и переводит деньги, но по прибытии в отель оказывается, что номер не оплачен. Поэтому важно убедиться, что бронирование осуществляется через проверенного туроператора или непосредственно через отель. Лучше всего перед поездкой позвонить в отель и подтвердить бронь," — советует Карабанов.
Завышенные цены на дополнительные услуги
"Еще один повод для настороженности — завышенные цены на такси, экскурсии и еду в ресторанах. Туристам следует провести мониторинг и убедиться в адекватности предложенных цен," — добавил эксперт.
Неоказание оплаченных услуг
"Опасность заключается в том, что оплаченные услуги, например, экскурсии, могут не быть предоставлены. Чтобы избежать этого, туристам нужно обращаться только к проверенным туроператорам и агентам," — подчеркнул Карабанов.
Мошенничество с арендой транспортных средств
"Еще один способ заработка на туристах — аренда автомобилей, велосипедов, самокатов и мотоциклов. При возврате транспортного средства нередко выявляют повреждения, и с туриста списывают деньги за якобы нанесенные им повреждения. Поэтому важно зафиксировать состояние транспортного средства до аренды, чтобы в случае необходимости иметь доказательства в суде," — объяснил юрист.
Эти советы помогут туристам избежать неприятных ситуаций и обеспечить себе спокойный и безопасный отдых на курортах юга России.
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