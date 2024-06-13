Как не стать жертвой мошенников на курортах России — советы адвоката

Адвокат рассказал, как не стать жертвой мошенников на курортах России

Летний туристический сезон набирает обороты, и тысячи россиян со всей страны устремляются на отдых в курортные регионы юга России. Однако, поездка на море не всегда проходит без проблем. Многие туристы сталкиваются с различного рода мошенниками, которые пользуются расслабленностью людей во время летних каникул. Несмотря на то, что некоторые уловки злоумышленников давно известны, отдыхающие продолжают на них попадаться, сообщает Общественная Служба Новостей.

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Кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов отмечает, что людям, отдыхающим на курортах, необходимо сохранять бдительность и быть на чеку, так как их безопасность и качество отдыха зависят в первую очередь от них самих. В беседе с Общественной службой новостей он рассказал о мошеннических схемах, направленных на обман туристов.

Основные виды мошенничества на курортах

Проблемы с бронированием отелей

"Одной из главных рисков является бронирование отелей. В сети появляются множество поддельных сайтов, предлагающих бронировать номера. Турист проходит всю процедуру, получает ваучер и переводит деньги, но по прибытии в отель оказывается, что номер не оплачен. Поэтому важно убедиться, что бронирование осуществляется через проверенного туроператора или непосредственно через отель. Лучше всего перед поездкой позвонить в отель и подтвердить бронь," — советует Карабанов.

Завышенные цены на дополнительные услуги

"Еще один повод для настороженности — завышенные цены на такси, экскурсии и еду в ресторанах. Туристам следует провести мониторинг и убедиться в адекватности предложенных цен," — добавил эксперт.

Неоказание оплаченных услуг

"Опасность заключается в том, что оплаченные услуги, например, экскурсии, могут не быть предоставлены. Чтобы избежать этого, туристам нужно обращаться только к проверенным туроператорам и агентам," — подчеркнул Карабанов.

Мошенничество с арендой транспортных средств

"Еще один способ заработка на туристах — аренда автомобилей, велосипедов, самокатов и мотоциклов. При возврате транспортного средства нередко выявляют повреждения, и с туриста списывают деньги за якобы нанесенные им повреждения. Поэтому важно зафиксировать состояние транспортного средства до аренды, чтобы в случае необходимости иметь доказательства в суде," — объяснил юрист.

Эти советы помогут туристам избежать неприятных ситуаций и обеспечить себе спокойный и безопасный отдых на курортах юга России.