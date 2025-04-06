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Четыре трендовых принта этой весны, которые точно не останутся незамеченными

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Весна 2025 года привнесла в моду яркие, необычные и стильные принты, которые невозможно игнорировать. Какие узоры будут на пике популярности и как их носить, чтобы выглядеть актуально и стильно? Разберёмся!

Пончо
Фото: commons.wikimedia.org by Jen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пончо

Цветочные принты

Цветочные узоры — классика весны, которая никогда не выходит из моды. В 2025 году дизайнеры предлагают нам как миниатюрные цветочки на светлых фонах, так и крупные, яркие композиции, которые привлекают внимание. Эти принты идеально впишутся в летние платья и блузы, придавая образу свежесть и женственность.

Появление геометрии

Геометрические узоры, такие как полоски, квадраты, треугольники, снова на модном пьедестале. Особенно актуальны монохромные комбинации или контрастные оттенки, которые создают эффект многослойности. Для офиса или вечернего выхода геометрия подойдет идеально.

Логомания

Логотипы известных брендов и крупные надписи вновь оказываются на топах, футболках и аксессуарах. Это тренд, который можно интерпретировать по-разному: от утонченных эмблем до ярких и дерзких надписей, в зависимости от вашего стиля.

Принт под зебру и леопарда

Природные узоры, такие как леопардовый и зебровый, снова вернулись. Это не только подчеркивает дикость природы, но и добавляет пикантности любому образу. Включите эти принты в аксессуары или верхнюю одежду, чтобы выделяться из толпы.

Весной 2025 года каждый сможет найти принт по душе, будь то нежные цветы или яркая геометрия. Не бойтесь экспериментировать, комбинировать узоры и выглядеть сногсшибательно!

Уточнения

Принт (или печать, орнамент) — печать текста и изображений (рисунок, или фотография), нанесённое определённым способом на бумагу, ткань (прямая печать на ткани, термотрансфер) или другую поверхность.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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