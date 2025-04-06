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Меньше затрат, больше возможностей: почему российский паспорт — выгодный выбор?

1:31
Туризм

Nomad Passport Index 2025 составил рейтинг самых привлекательных паспортов в мире. Он учитывает сразу пять факторов: от безвизового режима до налоговой политики и возможности иметь второе гражданство.

Паспорт РФ
Фото: Личный архив by Афонина Анастасия, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паспорт РФ

В этом году первое место заняла Ирландия — её паспорт даёт широкий доступ к странам по всему миру, при этом поддерживается высокий уровень личных свобод и международного уважения. Второе и третье места поделили Швейцария и Греция, следом идут Португалия, Мальта и Италия.

ОАЭ заняли 10-ю строчку, наравне с Исландией и Новой Зеландией. С таким паспортом удобно путешествовать в Юго-Восточную Азию, Латинскую Америку и Океанию, а также получать визу по прибытии в популярных направлениях вроде Египта и Индонезии.

Российский паспорт оказался в середине рейтинга — он обеспечивает безвизовый доступ в ряд стран и остаётся одним из самых доступных по стоимости среди стран G20. Согласно исследованию РИА "Новости", загранпаспорт на 10 лет стоит всего 6 тысяч рублей, и это седьмое место по доступности среди "двадцатки".

Кроме того, с российским паспортом можно без особых проблем отправиться в Турцию, ОАЭ и на Мальдивы, что делает его неплохим выбором для туристов, не стремящихся к кругосветкам, но предпочитающим комфортные маршруты.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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