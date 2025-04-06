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Сочи входит в тройку самых желанных направлений на майские каникулы

1:52
Туризм

Сочи снова в центре внимания — на майские праздники 2025 года он вошёл в тройку самых востребованных направлений для перелётов внутри России. Только Москва и Санкт-Петербург опережают его по популярности.

пляж Сочи
Фото: air.timetech.pro by Евгений Лодянов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
пляж Сочи

Каждый восьмой авиабилет на майские выходные (12% от общего числа внутренних перелётов) — в Сочи. Это говорит о высоком интересе к курорту в начале сезона. В среднем путешественники планируют провести здесь целую неделю — как раз чтобы и отдохнуть, и насладиться природой и морским воздухом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса "Авиасейлс".

Любопытно, что каждый пятый турист едет в Сочи с детьми — майские становятся временем семейного отдыха. Причём россияне стали планировать такие поездки заранее: в марте 2025 года было забронировано 62% билетов, тогда как в прошлом году на тот же период приходилось лишь 51%. При этом стало меньше спонтанных решений в январе и феврале — доля бронирований в эти месяцы снизилась.

Основной поток туристов в Сочи идёт из Москвы (29%), за ней следуют Санкт-Петербург (10%), Екатеринбург (6%) и Уфа (5%).

Сочи давно закрепился в сознании россиян как один из главных курортов страны. В 2024 году он принял рекордные 8 миллионов гостей, а к 2030-му ожидается рост потока до 10 миллионов человек. Летом туристы предпочитают отдых на пляже и в санаториях, а зимой — горнолыжные курорты Красной Поляны.

Сочи уверенно держит позиции и продолжает развиваться — будь то майские выходные или полноценный отпуск.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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