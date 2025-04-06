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Прокачай свою рассаду: как выбрать удобрения, которые работают

4:03
Садоводство » Советы

Выращивание рассады — это увлекательный процесс, который требует внимания и заботы. Одним из ключевых аспектов успешного роста рассады является правильное питание. 

Зачем нужна подкормка?

Подкормка рассады необходима для обеспечения её всех необходимых элементов питания и микроэлементов. В результате правильного питания растения становятся более устойчивыми к болезням и вредителям, а также обеспечивают хороший урожай. К тому же рассада, получающая достаточное количество питательных веществ, растёт быстрее и сильнее.

Основные этапы подкормки 

  1. Перед посевом: если вы сажаете семена в общий контейнер, стоит заранее внести органическое удобрение в почву. Хорошо подойдёт перегной, компост или готовый грунт с добавлением удобрений.
  2. На этапе всхожести: на этом этапе рассада, как правило, не требует удобрений. Достаточно воды, света и тепла. Однако, если вы заметили, что сеянцы развиваются медленно, можно добавить слабый раствор комплексного минерального удобрения.
  3. Первое питание: обычно первую подкормку рассаде делают через 10-14 дней после появления всходов. В этот период хорошо подходят удобрения с повышенным содержанием азота (например, аммиачная селитра или мочевина), так как они способствуют росту зеленой массы.
  4. Второе питание: через 2-3 недели после первой подкормки можно использовать удобрения с более сбалансированным составом — например, 10-10-10 (азот, фосфор, калий). Такие удобрения обеспечивают гармоничное развитие корневой системы и надземной части.
  5. Подкормка перед высадкой: за пару недель до высадки в открытый грунт разумно использовать удобрения, богатые фосфором и калием, которые стимулируют корнеобразование и готовят растение к стрессу переноса на новое место.

Какие удобрения выбрать?

1. Минеральные удобрения:

  • Универсальные удобрения: примеры —  fertilizers с сбалансированным составом (например, NPK 20-20-20).
  • Специальные удобрения для рассады: Такие комплексы разработаны с учетом потребностей молодых растений и часто содержат гуматы или аминокислоты.

2. Органические удобрения:

  • Куриный помёт: разбавленный водой в пропорции 1:10, он богат азотом и полезными микроэлементами.
  • Настои трав: например, из крапивы или одуванчика, которые обладают стимулирующим эффектом.
  • Компост: обеспечивает медленное и стабильное питание.

3. Жидкие удобрения: они удобно применять в виде подкормок. Например, «Крепыш», «Экофоска» — эффективные концентраты, которые быстро усваиваются растениями.

Как правильно подкармливать рассаду?

  1. Не переусердствуйте: избыток удобрений может привести к ожогам корней и ухудшению здоровья растений. Лучше недокормить, чем перекормить.
  2. Разбавление: расстворяйте удобрения в воде согласно инструкции на упаковке. Лучше делать это с запасом, чтобы не использовать сразу всю порцию.
  3. Время подкормки: подкормки лучше проводить в вечернее время, чтобы избежать солнечного ожога на листьях.
  4. Регулярность: для рассады достаточно 3-4 подкормок за весь период роста — не забывайте следить за состоянием растений.

Правильная подкормка рассады — залог здоровья ваших растений и успешного урожая в будущем. Используйте различные удобрения в нужное время, следите за реакцией рассады и адаптируйте свои действия. С заботой и вниманием ваша рассада станет крепкой и здоровой, готовой к пересадке в открытый грунт!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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