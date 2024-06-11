Таиланд упрощает покупку земли для иностранцев: новые условия и возможности

Таиланд облегчает условия покупки земли для иностранных граждан

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Таиланда решили упростить условия для иностранных граждан, желающих приобрести землю в королевстве. В настоящее время россияне, например, могут приобрести участки площадью до 0,16 гектара для жилищного строительства при условии инвестирования в экономику страны около 98 миллионов рублей.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Эти изменения направлены на привлечение дополнительных иностранных инвестиций и создание новых возможностей для развития недвижимости в Таиланде. Также наследникам иностранных владельцев будет проще получить право собственности на землю, если она используется для сельскохозяйственных или промышленных целей.

Все эти меры направлены на стимулирование экономического развития и улучшение качества жизни населения страны.