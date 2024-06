Таиланд упрощает покупку земли для иностранцев: новые условия и возможности

Власти Таиланда решили упростить условия для иностранных граждан, желающих приобрести землю в королевстве. В настоящее время россияне, например, могут приобрести участки площадью до 0,16 гектара для жилищного строительства при условии инвестирования в экономику страны около 98 миллионов рублей.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository