Техник авиакомпании потерял палец в Шереметьево: подробности инцидента

Техник одной из российских авиакомпаний потерял палец в московском аэропорту Шереметьево, сообщает Telegram-канал "Авиаторщина".
Согласно источнику, инцидент произошел 4 июня. 23-летний Андрей И. занимался сборкой кухонного оборудования у ангара терминала В, когда при неизвестных обстоятельствах ему оторвало палец.
Пострадавший был доставлен в городскую клиническую больницу №31, расположенную рядом с метро "Проспект Вернадского". Как сообщает канал, врачи диагностировали у него "Полную травматическую ампутацию пятого пальца правой руки". Полиция расследует инцидент.
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