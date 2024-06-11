Техник авиакомпании потерял палец в Шереметьево: подробности инцидента

Техник авиакомпании лишился пальца в аэропорту Шереметьево

Техник одной из российских авиакомпаний потерял палец в московском аэропорту Шереметьево, сообщает Telegram-канал "Авиаторщина".

Фото: flickr.com by Diogo Rodrigues Gonçalves is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно источнику, инцидент произошел 4 июня. 23-летний Андрей И. занимался сборкой кухонного оборудования у ангара терминала В, когда при неизвестных обстоятельствах ему оторвало палец.

Пострадавший был доставлен в городскую клиническую больницу №31, расположенную рядом с метро "Проспект Вернадского". Как сообщает канал, врачи диагностировали у него "Полную травматическую ампутацию пятого пальца правой руки". Полиция расследует инцидент.