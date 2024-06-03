Удобство в поездках: почему важно брать меньше вещей и как правильно одеваться

Дмитрий Арутюнов, член Российского союза туриндустрии (РСТ), рекомендует не брать в путешествие слишком много вещей.
"Я считаю, что следует минимизировать количество вещей. В поездках и походах, когда вы становитесь носильщиком собственного багажа, это доставляет неудобства. Важны хорошее настроение и замечательная компания: друзья и близкие, с которыми не хватает времени в будние дни", — сказал он в интервью с 360. ru.
Арутюнов также советует одеваться "многослойно", чтобы легко адаптироваться к изменениям погоды, не тратя время на поиск другой одежды в сумке. Удобная обувь также играет значительную роль.
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