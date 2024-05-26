Экономия в путешествиях: как избежать превышения бюджета и сохранить деньги для важных моментов

Эксперты отметили, что более половины путешественников выходят за границы своего бюджета во время отпуска, как сообщает "Авиасейлс".
Исследование, проведенное специалистами сервиса по приобретению авиабилетов среди 1,5 тысячи пользователей, показало, что только 18 процентов из них располагают достаточными средствами для оплаты перелета и других расходов в отпуске.
Остальные вынуждены копить. Большинство россиян скапливают деньги на авиабилеты — по ответам 47 процентов опрошенных, на проживание (18 процентов) и питание (11 процентов). Еще шесть процентов туристов откладывают средства на шопинг.
Тем не менее, 47 процентов участников исследования признались, что во время путешествия превышали бюджет, прибегая к заимствованию или ограничиваясь минимальными расходами.
Большинство опрошенных планируют корректировать свои финансовые привычки в будущем. Четверть из них заявили, что собираются найти способы сэкономить. Каждый пятый намерен откладывать больше денег, а каждый седьмой будет более тщательно планировать свои расходы.
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