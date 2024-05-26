Экономия в путешествиях: как избежать превышения бюджета и сохранить деньги для важных моментов

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Больше половины туристов в отпуске выходит за рамки своего бюджета

1:16
Туризм

Эксперты отметили, что более половины путешественников выходят за границы своего бюджета во время отпуска, как сообщает "Авиасейлс".

Больше половины туристов в отпуске выходит за рамки своего бюджета
Фото: flickr.com by 401(K) 2012 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Исследование, проведенное специалистами сервиса по приобретению авиабилетов среди 1,5 тысячи пользователей, показало, что только 18 процентов из них располагают достаточными средствами для оплаты перелета и других расходов в отпуске.

Остальные вынуждены копить. Большинство россиян скапливают деньги на авиабилеты — по ответам 47 процентов опрошенных, на проживание (18 процентов) и питание (11 процентов). Еще шесть процентов туристов откладывают средства на шопинг.

Тем не менее, 47 процентов участников исследования признались, что во время путешествия превышали бюджет, прибегая к заимствованию или ограничиваясь минимальными расходами.

Большинство опрошенных планируют корректировать свои финансовые привычки в будущем. Четверть из них заявили, что собираются найти способы сэкономить. Каждый пятый намерен откладывать больше денег, а каждый седьмой будет более тщательно планировать свои расходы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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