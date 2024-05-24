Россиянка оштрафована на 300 тысяч рублей за дебош на рейсе Москва — Ухта

Россиянка устроила пьяный дебош на рейсе Москва — Ухта, за что получила штраф в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщили на странице пресс-службы судов Республики Коми в соцсети "ВКонтакте".
Инцидент произошел в январе, но обвинительный приговор был вынесен только сейчас. По материалам суда, 30-летняя жительница Московской области находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она грубо нарушала правила поведения, ругалась матом на попутчиков и проявляла неуважение к экипажу.
После посадки самолета в Ухте женщину передали полиции. Суд признал ее виновной и назначил штраф в размере 300 тысяч рублей.
Продолжительность жизни кошек во многом зависит от качества ухода.