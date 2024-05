Россиянка оштрафована на 300 тысяч рублей за дебош на рейсе Москва — Ухта

Россиянка устроила пьяный дебош на рейсе Москва — Ухта, за что получила штраф в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщили на странице пресс-службы судов Республики Коми в соцсети "ВКонтакте".

Фото: airliners.net by Ken Iwelumo is licensed under public domain