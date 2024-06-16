Щенок оставляет лужи? Вот как научить его ходить в туалет на улице

Кинологи рассказали, как приучить собаку ходить в туалет на улицу

2:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Появление щенка в доме часто сопровождается лужами на полу, что знакомо всем новичкам-собаководам. В Российской кинологической федерации (РКФ) поделились советами, как приучить щенка справлять нужду на улице.

Фото: Wikipedia by Daniel Stockman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Для начала нужно запастись терпением: щенок пока не умеет контролировать свой мочевой пузырь и кишечник, поэтому ходит в туалет сразу, как возникает потребность. Не стоит ругать питомца за это, со временем он научится.

Когда начинать обучение?

Приучать щенка к туалету следует с первых дней его появления в доме. Пока щенок не может выходить на улицу, нужно разместить по квартире специальные лотки и впитывающие пеленки. На это время лучше убрать ковры, чтобы собака не путала их с местом для туалета.

Если взрослая собака не приучена к туалету на улице, начинать обучение нужно как можно раньше, минуя этап с пеленками и лотками и сразу переходя к выгулам.

Как правильно обучать?

Разложив пеленки и расставив лотки, нужно наблюдать, где щенок чаще всего справляет нужду. Постепенно убирайте ненужные лотки и пеленки, оставляя одно место для туалета.

Щенки обычно справляют нужду после еды, поэтому сразу после кормления стоит сажать их на пеленку. Если щенок сходил мимо, тщательно уберите и устраните запах, чтобы в следующий раз он не выбрал то же место.

После вакцинации щенка можно начинать приучать к туалету на улице. До шести месяцев гулять с ним нужно 4–5 раз в день, после полугода — дважды. Не ожидайте, что щенок сразу поймет, что нужно ходить в туалет на прогулке, ему потребуется время. Лоток с пеленкой пока можно оставить в квартире.

Гулять с собакой лучше в одно и то же время. Если щенок пытается сходить в туалет дома, его нужно сразу вынести на улицу. На первые прогулки стоит взять пеленку, чтобы щенок чувствовал свои метки и не отвлекался на посторонние запахи. После первого успешного похода в туалет на улице, питомца следует похвалить и погладить. Активные игры на прогулке помогают обучению, так как стимулируют работу мочевого пузыря и кишечника щенка.

Со временем собака поймет, что туалет — это улица, и научится терпеть до выгула.