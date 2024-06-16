Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как предотвратить пигментацию и ожоги: четыре правила для защиты кожи от солнца
Можно ли пользоваться туристам страховыми полисами из недружественных стран?
3 частые ошибки водителей в жаркие дни: не делайте так
Чемпионка мира по танцам Тишова назвала фигуристку, которую считает революционеркой
Лолита поразила публику на премии МУЗ-ТВ с колье за миллион долларов
Свежее исследование показывает способность изменить выброс углерода в атмосферу
Вера Брежнева восхитила фанатов откровенным образом
Рассматриваем мифы и факты о солнцезащитных средствах с SPF
Эксперты предупредили россиян о новой схеме мошенничества с цифровым рублем
Предупреждён — значит вооружён: меры безопасности при бронировании туров и отелей

Как распознать и избежать мошенничества при бронировании туров и отелей

1:43
Туризм

Ежегодно в летний период активизируются мошенники, стремящиеся воспользоваться желанием туристов сэкономить. Вот несколько распространённых способов обмана и рекомендации, как избежать ловушек.

Как распознать и избежать мошенничества при бронировании туров и отелей
Фото: freepik.com by cookie_studio is licensed under public domain

Поддельные сайты для продажи туров

Мошенники создают сайты, которые имитируют реальные отели, которые могут быть закрыты или даже не существовать. Такие сайты внешне идентичны с настоящими, только предлагают более привлекательные цены. Оплатив бронь, туристы приезжают и обнаруживают, что их бронь нигде не зарегистрирована.

Мошенничество с доступом к телефону

Некоторые мошенники предлагают "лёгкий заработок" за оставление положительных отзывов о туристических услугах. Они просят пройти онлайн-интервью с демонстрацией экрана телефона, что позволяет им получить доступ к банковским и другим личным данным.

Обман от частных лиц

Злоумышленники привлекают клиентов низкими ценами и требуют предоплату на личные карты. В итоге отдых не состоится, а вернуть деньги будет сложно, так как сделка была заключена с физическим лицом.

Советы по защите:

  1. Не перечисляйте предоплату, если вас торопят или возникают подозрительные требования.
  2. Проверяйте информацию об отеле или туроператоре: изучите условия отмены бронирования, убедитесь в реальности отеля, прочитайте отзывы.
  3. Пользуйтесь услугами только лицензированных туроператоров и агентств.

Тщательная проверка информации и внимательное отношение к деталям помогут избежать неприятных ситуаций во время планирования отдыха.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Российские бойцы завладели передовым боевым роботом в зоне СВО: эстонская разработка послужит на пользу ВПК РФ

В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.

Российские бойцы завладели эстонским боевым роботом THeMIS
Почему не рекомендуется глушить двигатель с включённым кондиционером
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись
Улучшаем урожай лука солью: когда и как вносить, чтобы получить отличный результат
Подкармливаем кабачки в июне: эти 2 средства зарядят их на обильный урожай
Украинские каналы врут об окружении бойцов армии России на Агрегатном заводе Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
Токсичность доллара раскрылась во всей красе
Масляные обработки - эффективное и безопасное средство от колорадского жука
Лолита раскрыла секрет похудения перед Премией МУЗ-ТВ: отказ от черешни и фруктов
Лолита раскрыла секрет похудения перед Премией МУЗ-ТВ: отказ от черешни и фруктов
Последние материалы
Готовим ванильное мороженое без яиц
Юрист Русяев объяснил, что будет после увеличения лимита выплат по европротоколу
Внекорневые подкормки чеснока: правила и рекомендации
Как распознать и избежать мошенничества при бронировании туров и отелей
Режиссёр Квентин Тарантино подвергся нападению активистки в Нью-Йорке
Кинологи рассказали, как приучить собаку ходить в туалет на улицу
Бах заявил, что на ОИ-2024 будет использоваться ИИ для удаления злых комментариев
Что нужно знать о стандартных программах страхования для туристов?
В Америке используют ИИ для прорыва в процессе ухода за электромобилем
Компоненты стоимости туристического страхового полиса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников