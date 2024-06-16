Предупреждён — значит вооружён: меры безопасности при бронировании туров и отелей

Как распознать и избежать мошенничества при бронировании туров и отелей

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ежегодно в летний период активизируются мошенники, стремящиеся воспользоваться желанием туристов сэкономить. Вот несколько распространённых способов обмана и рекомендации, как избежать ловушек.

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Поддельные сайты для продажи туров

Мошенники создают сайты, которые имитируют реальные отели, которые могут быть закрыты или даже не существовать. Такие сайты внешне идентичны с настоящими, только предлагают более привлекательные цены. Оплатив бронь, туристы приезжают и обнаруживают, что их бронь нигде не зарегистрирована.

Мошенничество с доступом к телефону

Некоторые мошенники предлагают "лёгкий заработок" за оставление положительных отзывов о туристических услугах. Они просят пройти онлайн-интервью с демонстрацией экрана телефона, что позволяет им получить доступ к банковским и другим личным данным.

Обман от частных лиц

Злоумышленники привлекают клиентов низкими ценами и требуют предоплату на личные карты. В итоге отдых не состоится, а вернуть деньги будет сложно, так как сделка была заключена с физическим лицом.

Советы по защите:

Не перечисляйте предоплату, если вас торопят или возникают подозрительные требования. Проверяйте информацию об отеле или туроператоре: изучите условия отмены бронирования, убедитесь в реальности отеля, прочитайте отзывы. Пользуйтесь услугами только лицензированных туроператоров и агентств.

Тщательная проверка информации и внимательное отношение к деталям помогут избежать неприятных ситуаций во время планирования отдыха.