Предупреждён — значит вооружён: меры безопасности при бронировании туров и отелей

Ежегодно в летний период активизируются мошенники, стремящиеся воспользоваться желанием туристов сэкономить. Вот несколько распространённых способов обмана и рекомендации, как избежать ловушек.
Поддельные сайты для продажи туров
Мошенники создают сайты, которые имитируют реальные отели, которые могут быть закрыты или даже не существовать. Такие сайты внешне идентичны с настоящими, только предлагают более привлекательные цены. Оплатив бронь, туристы приезжают и обнаруживают, что их бронь нигде не зарегистрирована.
Мошенничество с доступом к телефону
Некоторые мошенники предлагают "лёгкий заработок" за оставление положительных отзывов о туристических услугах. Они просят пройти онлайн-интервью с демонстрацией экрана телефона, что позволяет им получить доступ к банковским и другим личным данным.
Обман от частных лиц
Злоумышленники привлекают клиентов низкими ценами и требуют предоплату на личные карты. В итоге отдых не состоится, а вернуть деньги будет сложно, так как сделка была заключена с физическим лицом.
Советы по защите:
Тщательная проверка информации и внимательное отношение к деталям помогут избежать неприятных ситуаций во время планирования отдыха.
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