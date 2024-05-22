Жители Майорки борются с туристами блокировкой аэропорта, чтобы защитить себя от вандализма

Жители Испании будут блокировать аэропорт для защиты от туристов

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жители Испании, особенно на Балеарских островах, сталкиваются с серьёзными проблемами из-за туристов, которые злоупотребляют алкоголем и ведут себя агрессивно. Несмотря на то, что власти приняли ряд мер, включая большие штрафы за хулиганство и нарушение общественного порядка, этих мер оказалось недостаточно.

Фото: commons.wikimedia.org by Piergiuliano Chesi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Теперь некоторые жители готовы принять крайние меры для защиты своего спокойствия. Например, гражданская ассоциация "Меньше туризма, больше жизни" на Майорке планирует блокировать работу аэропорта Пальмы, через который в разгар сезона прибывает большинство туристов. Это может привести к заторам на дорогах и серьёзным проблемам для путешественников.

Кроме того, планируется проведение антитуристических акций и протестов, чтобы привлечь внимание властей к данной проблеме. Местные жители утверждают, что их жизнь становится невыносимой из-за поведения некоторых туристов, и они намерены бороться за свои права.