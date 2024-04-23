Стюардесса советует: как побороть боязнь полетов и тошноту в самолете

Стюардесса рассказала, как бороться с боязнью перелётов и тошнотой

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стюардесса, имеющая опыт работы в компании British Airways в течение семи лет, рассказала изданию Ocean Florida несколько полезных советов, которые помогут преодолеть боязнь полетов и чувство тошноты. По ее мнению, выбор места играет важную роль в комфорте путешествия.

Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Эксперт пояснила, что турбулентность сильнее ощущается в задней части самолета из-за того, что хвост может сильно подпрыгивать. Поэтому для более спокойного полета рекомендуется занимать места в середине салона, ближе к крыльям. Это поможет не только избежать дискомфорта от высоты, но и сделает передвижение по самолету более удобным, уменьшая ощущение закрытого пространства.

Стюардесса также отметила, что для снижения вероятности воздушной болезни полезно использовать вентиляцию над сиденьем, а при борьбе с тошнотой и клаустрофобией стоит попробовать отвлечься, воспользовавшись развлекательной системой на борту.