"Не есть после полуночи" теперь официальная политика Италии

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В Италии запретят есть пиццу и мороженое после 12

1:05
Туризм

В Милане (Италия) планируется принятие закона, запрещающего продажу пиццы, мороженого и других блюд на вынос в ночное время. Этот шаг направлен на смягчение шумных толп, которые заполняют городские улицы в ночные часы. Предполагается, что запрет будет действовать с мая по ноябрь, с 00:30 по будням и с 1:30 по выходным дням, охватывая только столики на открытом воздухе.

В Италии запретят есть пиццу и мороженое после 12
Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Горожане имеют возможность до мая внести свои замечания и предложить изменения в текст закона. Это не первая попытка внедрить подобное правило в Милане: в 2013 году подобная инициатива была предпринята, однако была отвергнута после протестов со стороны обиженных продавцов мороженого, которые собрались у городской ратуши. События, связанные с этим скандалом, привели к отставке мэра Джулиано Пизапиа. Власти города отмечают, что их цель состоит в том, чтобы найти баланс между общественными мероприятиями и спокойствием жителей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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