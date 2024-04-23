"Не есть после полуночи" теперь официальная политика Италии

В Италии запретят есть пиццу и мороженое после 12

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Милане (Италия) планируется принятие закона, запрещающего продажу пиццы, мороженого и других блюд на вынос в ночное время. Этот шаг направлен на смягчение шумных толп, которые заполняют городские улицы в ночные часы. Предполагается, что запрет будет действовать с мая по ноябрь, с 00:30 по будням и с 1:30 по выходным дням, охватывая только столики на открытом воздухе.

Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Горожане имеют возможность до мая внести свои замечания и предложить изменения в текст закона. Это не первая попытка внедрить подобное правило в Милане: в 2013 году подобная инициатива была предпринята, однако была отвергнута после протестов со стороны обиженных продавцов мороженого, которые собрались у городской ратуши. События, связанные с этим скандалом, привели к отставке мэра Джулиано Пизапиа. Власти города отмечают, что их цель состоит в том, чтобы найти баланс между общественными мероприятиями и спокойствием жителей.