Величие Северного Кавказа: уникальные места на Северном Кавказе, которые стоит посетить

Что посмотреть на Северном Кавказе

Язык Тролля по-безенгийски

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Это не описывает рецепт старинного блюда из субпродуктов. Речь идет о величественном скальном образовании в Кабардино-Балкарии, над селом Безенги и руинами аула Верхний Холам.

Чтобы достичь ответа на наш вопрос о Языке Тролля, нужно отправиться на внедорожнике, лучше всего с гидом. Самый простой маршрут начинается с поворота направо в самом начале Безенги, там даже есть указатель. Дальше дорога будет вести вверх, огибая крутые склоны, казалось бы, возвращаясь обратно от изначального направления. Последние метры придется пройти пешком. Тропа короткая, но может показаться страшноватой из-за высоты и ветра. Однако с выступа открывается великолепный вид на Хуламо-Безенгийское ущелье и знаменитую Безенгийскую стену.

Дигорский Мачу-Пикчу

Аул Галиат в горах Северной Осетии — это настоящий древний мегаполис, находящийся в сотне километров от Владикавказа. Большая часть его представлена руинами, но некоторые дома были восстановлены и по-прежнему заселены людьми. Для посещения этого места лучше всего использовать внедорожник.

Хотя чтобы назвать Галиат Мачу-Пикчу, нужно немного приложить усилий воображения, но это место стоит вашего внимания даже без сравнения с иностранными знаменитостями. Вы сможете прогуляться по извилистым улочкам, рассмотреть особенности древней архитектуры и насладиться видом жилых и оборонительных башен. Местные жители с радостью поделятся с вами семейными историями и загадочными легендами, без которых не обходится ни одно подобное место.

Меч не короля Артура

Всем известна легенда о лидере бриттов и его мече, который мог вытащить лишь достойный. Но вам не придется ограничиваться мифом, потому что настоящий меч (правда, не короля, а воина) воткнутый в настоящий камень — сколько угодно.

Арт-объект "Скифский акинак" расположен по дороге к Мидаграбинским водопадам в Северной Осетии. Этот произведение искусства было создано участниками творческой группы "Мах Конд". Всего благодаря им в горах республики установлено десять символических арт-объектов.

Не Гранд, а Сулакский

Знаменитый каньон в Дагестане не уступает своей американской аналогии ни в живописности, ни в глубине. Глубина каньона Сулак достигает 1920 метров, в то время как максимальная глубина Большого каньона в США составляет 1857 метров.

Сулак не нуждается в рекламе — его посещение обязательно для любого туриста, приехавшего на Кавказ. Есть множество способов добраться до каньона самостоятельно или с гидом. Одной из самых популярных точек для обзора этого природного чуда является поселок Дубки. Также великолепный вид открывается с второй по высоте плотины в России — Чиркейской ГЭС, но помните: это объект с режимом доступа, поэтому экскурсию лучше заранее забронировать.

Форт Боярд у берегов Каспия

Еще одна замечательная достопримечательность Дагестана — это восьмой цех завода "Дагдизель", расположенный недалеко от Каспийска. Он получил свое народное название благодаря сходству с французским фортом, особенно если смотреть на него с моря. Цех был построен в 1930-х годах как испытательная станция для морского оружия, однако уже более полувека не используется.

Это место популярно среди экстремалов. На него нельзя попасть пешком: от берега придется преодолеть почти 3 километра. Если вы ищете острые ощущения, можете нанять гида с средством передвижения по воде. Но помните, что здание довольно старое, и безопасность не гарантирована. Также не забудьте сменную одежду: вероятность остаться сухим после этого приключения невелика.

Песик вместо мальчика

Несколько лет назад в Кисловодске появилась забавная скульптура — пес, высовывающий лапу на парапете у лестницы. Ее часто сравнивают с брюссельским мальчиком. Эта достопримечательность расположена на пешеходной зоне на проспекте Ленина между памятником рескрипту о создании города Кисловодска и скульптурой "Экипаж".

Хотя этот непослушный пес вызывает разногласия у местных жителей, он пользуется популярностью среди посетителей города. Это подтверждается блестящим бронзовым носом и постоянными очередями желающих сделать с ним фотографии.

Крепости в окружении гор, а не туманов

По количеству старинных замков и башен Северный Кавказ не уступает Шотландии. Хотя архитектура иная, впечатлений вы получите не меньше. Истории, которые вы услышите, могут быть романтичными, трагическими или даже жуткими. Например, о Жабо-Кале в Кабардино-Балкарии ходят довольно мрачные легенды. Один говорят, что хозяева замка угощались крестьянами на обед, а другие рассказывают легенду о хозяйке, которая из мести сварила неприятных гостей — родственников нового мужа.

По одной из легенд, замок Фрегат в Северной Осетии был построен Ман-сау, который похищал детей и продавал их в рабство на турецкие корабли. В Вовнушках на Ингушетии говорят, что мать, спасая своих детей, несколько раз перепрыгивала через пропасть по тонкой веревочной лестнице. Это лишь малая часть огромного количества легенд. Историй много, замков тоже. И каждый из них находится в живописном уголке.

Лестница в небо Грозного

Многим известна скромная бельгийская версия. Смотровая площадка в столице Чечни получилась гораздо масштабнее и изящнее.

Лестница находится в реконструированном поселке Орци-Мохк. В последние годы обзорные экскурсии по Грозному непременно заканчиваются здесь. Представьте себе огромную, казалось бы, ни на чем не держащуюся лестницу, ведущую прямо в небо. К этому добавьте зеркальное покрытие, отражающее облака, городские огни или лучи закатного солнца в зависимости от времени суток, погоды и угла обзора. Получится футуристический и в то же время прекрасно вписанный в ландшафт арт-объект.

Худесский Стоунхендж

Худесский лабиринт в Карачаево-Черкесии некоторые называют местным Стоунхенджем, но это сходство заканчивается на наличии камней. Британская достопримечательность — рукотворная. Худесский же лабиринт создан природой, хотя существуют и фантастические альтернативные теории.

Добраться до этого места можно на внедорожнике. Каменный лабиринт простирается вокруг горного плато. Высота "стен" достигает шести метров, при этом сверху они выглядят практически ровной плоской площадкой, иссеченной сетью проходов. Вы можете прогуляться по тропинкам между скалами внизу или перепрыгивать через расщелины сверху. Но будьте осторожны и убедитесь, что ваша обувь не скользит.