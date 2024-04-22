Не так легко, но возможно: реальнее всего получить шенген в консульствах Италии, Испании и Франции — вице-президент АТОР

Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян дал рекомендации читателям Pravda. Ru как получить шенгенскую визу и не попасть в "чёрный список".
В консульствах очереди, предложение не успевает за спросом, запись идёт на лето. Примерно такая сейчас обстановка с шенгенскими визами, говорит эксперт.
"С начала месяца мы наблюдаем технический сбой в компании VFS Global, которая занимается визами для ряда консульских учреждений стран Евросоюза. У них до сих пор не заработала онлайн-запись. Записаться в этом месяце не получится ни у кого. Как минимум до 28-го числа приостановка записей. Срок ожидания визы от 15 до 45 дней", — рассказал представитель туротрасли.
Наиболее высокие шансы стать обладателем туристического "пропуска" в страны Евросоюза у тех, кто воспользуется услугами специалистов, уверен Артур Мурадян.
"Обратиться в турагентство, приобрести полноценный тур с оплаченными билетами, с визовым сопровождением. Тогда у консульства меньше вопросов, чем когда человек рисует себе билеты. Сейчас очень важно обращаться в те страны, которые выдают туристические визы - Италию, Францию, Грецию, Испанию. Эти страны я бы рассматривал в приоритетном порядке", — высказывает своё мнение собеседник Pravda. Ru.
Шенген позволяет её обладателю сразу заехать в любую страну. Но об этом правиле сейчас придётся забыть, говорит эксперт.
"Моя рекомендация всем путешественникам — визы гасить правильно, сначала въезжать в ту страну, которая выдала визу, а дальше путешествовать так, как вам позволяют условия визы, сроки и финансы", — порекомендовал руководитель туроператора.
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