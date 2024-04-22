От Колизея до Великой Китайской стены: популярные достопримечательности для незабываемых путешествий

Многие люди предпочитают путешествия, так как это прекрасное времяпрепровождение.
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Путешественники имеют уникальную возможность погрузиться в культуру и историю любой страны.
Ежегодно рейтинги самых популярных достопримечательностей меняются, но некоторые места удерживают свои позиции год за годом.
Вот некоторые из самых популярных достопримечательностей:
Многие мечтают увидеть Колизей своими глазами. Этому амфитеатру почти две тысячи лет, и считается, что на его строительство ушло не менее восьми лет. Он способен вместить до пятидесяти тысяч зрителей одновременно.
Одним из самых известных мест в мире является Гранд-базар, который расположен в столице Турции. Каждый год этот рынок привлекает не менее девяноста миллионов туристов. Интересный факт: он был построен пять веков назад.
Знаменитые пирамиды Египта трудно переоценить. Их возраст достигает нескольких тысяч лет, и до сих пор лучшие умы мира пытаются расшифровать их тайны.
Великая Китайская стена привлекает каждый год около восьми миллионов туристов. Протяженность стены составляет около девяти тысяч километров.