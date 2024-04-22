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От Колизея до Великой Китайской стены: популярные достопримечательности для незабываемых путешествий

4 самые популярные достопримечательности в мире

1:17
Туризм

Многие люди предпочитают путешествия, так как это прекрасное времяпрепровождение.

4 самые популярные достопримечательности в мире
Фото: Openverse by S J Pinkney is licensed under CC BY 2.0

Путешественники имеют уникальную возможность погрузиться в культуру и историю любой страны.

Ежегодно рейтинги самых популярных достопримечательностей меняются, но некоторые места удерживают свои позиции год за годом.

Вот некоторые из самых популярных достопримечательностей:

  1. Многие мечтают увидеть Колизей своими глазами.
    Этому амфитеатру почти две тысячи лет, и считается, что на его строительство ушло не менее восьми лет. Он способен вместить до пятидесяти тысяч зрителей одновременно.

  2. Одним из самых известных мест в мире является Гранд-базар, который расположен в столице Турции.
    Каждый год этот рынок привлекает не менее девяноста миллионов туристов. Интересный факт: он был построен пять веков назад.

  3. Знаменитые пирамиды Египта трудно переоценить.
    Их возраст достигает нескольких тысяч лет, и до сих пор лучшие умы мира пытаются расшифровать их тайны.

  4. Великая Китайская стена привлекает каждый год около восьми миллионов туристов.
    Протяженность стены составляет около девяти тысяч километров.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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