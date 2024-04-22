От Колизея до Великой Китайской стены: популярные достопримечательности для незабываемых путешествий

4 самые популярные достопримечательности в мире

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие люди предпочитают путешествия, так как это прекрасное времяпрепровождение.

Фото: Openverse by S J Pinkney is licensed under CC BY 2.0

Путешественники имеют уникальную возможность погрузиться в культуру и историю любой страны.

Ежегодно рейтинги самых популярных достопримечательностей меняются, но некоторые места удерживают свои позиции год за годом.

Вот некоторые из самых популярных достопримечательностей:

Многие мечтают увидеть Колизей своими глазами.

Этому амфитеатру почти две тысячи лет, и считается, что на его строительство ушло не менее восьми лет. Он способен вместить до пятидесяти тысяч зрителей одновременно. Одним из самых известных мест в мире является Гранд-базар, который расположен в столице Турции.

Каждый год этот рынок привлекает не менее девяноста миллионов туристов. Интересный факт: он был построен пять веков назад. Знаменитые пирамиды Египта трудно переоценить.

Их возраст достигает нескольких тысяч лет, и до сих пор лучшие умы мира пытаются расшифровать их тайны. Великая Китайская стена привлекает каждый год около восьми миллионов туристов.

Протяженность стены составляет около девяти тысяч километров.