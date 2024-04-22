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Дома хорошо, но в Европе лучше: очереди за шенгенскими визами растут

Россияне массово оформляют шенген ради летнего отпуска в Европе

1:05
Туризм

Российские граждане выстраиваются в очередях за шенгенскими визами в официальных визовых центрах, что свидетельствует о возрастании интереса к летнему отдыху в Европе. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на генерального директора сети "Единый Визовый Центр" Алину Гафурову.

Россияне массово оформляют шенген ради летнего отпуска в Европе
Фото: unsplash.com by Tomas Salas tomasalas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По её словам, в 2024 году интерес россиян к посещению стран Европейского союза значительно возрос. Очереди в визовых центрах стали серьезной проблемой для заявителей, так как получение долгосрочных виз стало сложнее, и все чаще россияне обращаются за помощью к туристическим агентствам.

Ранее Испания была отмечена как страна, чаще всего выдающая шенгенские визы российским туристам. Так, только Мадрид выдал более 154 тысяч шенгенов из примерно 603 тысяч. Среди других стран Шенгенской зоны, наиболее лояльных к российским туристам, также названа Финляндия, которая выдала более 105 тысяч виз.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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