Отдых во Вьетнаме: летние туры с ценами ниже, чем в Турции от ведущих туроператоров

Туроператоры представили цены на летние поездки во Вьетнам. По их оценкам, спрос на поездки не массовый, но цены, судя по предоставленным данным, умеренные — в некоторых случаях даже ниже, чем в Турции.
Например, "Пегас Туристик" предлагает туры в Нячанг и Фантьет с перелетом через Узбекистан и Казахстан. Они приобрели блоки мест на рейсах VietJet Air и Qanot Sharq Airlines. Планируется отправка из 7 городов России, с разными маршрутами через Ташкент, Астану и Алма-Ату.
Представители "Пегаса" отмечают, что спрос на поездки во Вьетнам невысокий, но продажи стабильные. Цены, в том числе благодаря контрактам с авиакомпаниями, приемлемые.
Цены "Пегаса" начинаются от 264 тысяч рублей на двоих за 10 ночей в 3*-отеле и от 297 тысяч рублей в 4*-отеле.
Туроператор FUN&SUN также предлагает туры во Вьетнам через Алма-Ату на рейсах SCAT airlines или прямые рейсы "Аэрофлота" в Хошимин. Благодаря контрактам с авиакомпаниями, цены немного снизились.
Туроператор ITM group предлагает поездки во Вьетнам с полетами в Хошимин на рейсах Turkmenistan Airlines из Москвы и Казани. Цены на программы из Казани начинаются от 213 тысяч рублей на двоих.
Кроме того, Вьетнам доступен этим летом через GDS-туры, включая прямые рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Хошимин. Практически все туроператоры предлагают такие туры, с ценами от 150 тысяч рублей, исключая стоимость авиабилетов.
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