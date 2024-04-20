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Отдых во Вьетнаме: летние туры с ценами ниже, чем в Турции от ведущих туроператоров

Цены на отдых во Вьетнаме начинаются от 264т на двоих за 10 ночей

Туризм

Туроператоры представили цены на летние поездки во Вьетнам. По их оценкам, спрос на поездки не массовый, но цены, судя по предоставленным данным, умеренные — в некоторых случаях даже ниже, чем в Турции.

Цены на отдых во Вьетнаме начинаются от 264т на двоих за 10 ночей
Фото: Wikipedia by S B is licensed under CC BY 2.0

Например, "Пегас Туристик" предлагает туры в Нячанг и Фантьет с перелетом через Узбекистан и Казахстан. Они приобрели блоки мест на рейсах VietJet Air и Qanot Sharq Airlines. Планируется отправка из 7 городов России, с разными маршрутами через Ташкент, Астану и Алма-Ату.

Представители "Пегаса" отмечают, что спрос на поездки во Вьетнам невысокий, но продажи стабильные. Цены, в том числе благодаря контрактам с авиакомпаниями, приемлемые.

Цены "Пегаса" начинаются от 264 тысяч рублей на двоих за 10 ночей в 3*-отеле и от 297 тысяч рублей в 4*-отеле.

Туроператор FUN&SUN также предлагает туры во Вьетнам через Алма-Ату на рейсах SCAT airlines или прямые рейсы "Аэрофлота" в Хошимин. Благодаря контрактам с авиакомпаниями, цены немного снизились.

Туроператор ITM group предлагает поездки во Вьетнам с полетами в Хошимин на рейсах Turkmenistan Airlines из Москвы и Казани. Цены на программы из Казани начинаются от 213 тысяч рублей на двоих.

Кроме того, Вьетнам доступен этим летом через GDS-туры, включая прямые рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Хошимин. Практически все туроператоры предлагают такие туры, с ценами от 150 тысяч рублей, исключая стоимость авиабилетов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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