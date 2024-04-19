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Россиянам массово отказывают во въезде в Латинскую Америку из Турции: что происходит

Россиян не пускают в Латинскую Америку из Турции

1:31
Туризм

Согласно сообщению из Telegram-канала Shot, в последний месяц количество россиян, которым отказывают во въезде в страны Латинской Америки из Турции, значительно увеличилось, достигнув тысячи случаев.

Россиян не пускают в Латинскую Америку из Турции
Фото: flickr.com by Mzximvs VdB is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Одна из пострадавших, по имени Элина, поделилась своим опытом. Она планировала полететь в Мексику через Стамбул с авиакомпанией Turkish Airways, имея билеты, визу и приглашение от подруги, проживающей в Мексике. Однако в её заграничном паспорте имелись несколько просроченных шенгенских виз и виза в США.

Элина отметила, что в 2022 году она уже путешествовала в Канкун и не столкнулась с подобными проблемами. Однако на этот раз сотрудники компании Gozen Security не разрешили ей посадку на рейс. Представители авиакомпании не предоставили ей помощь.

Согласно опубликованной информации, ущерб от несостоявшегося рейса москвички с Turkish Airlines составил почти 300 тысяч рублей. Также отмечается, что около 30 пассажиров не смогли попасть в Мексику вместе с Элиной.

Генеральный директор Space Travel, Артур Мурадян, рекомендовал россиянам избегать полетов в Мексику рейсами Turkish Airlines. Он сообщил, что трем клиенткам его компании было отказано в поездке из-за их отсутствия ранее в этой латиноамериканской стране, а также в США, Канаде и Великобритании.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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