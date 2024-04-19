Туристический налог в Санкт-Петербурге: туристы в недоумении

Туристы недовольны курортным сбором в Петербурге

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Внедрение курортного сбора в Санкт-Петербурге вызвало более яркую реакцию со стороны туристов, чем в других частях России, сообщила Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России.

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Сумма в 100 рублей с каждого туриста начала действовать в Северной столице с 1 апреля 2024 года. Аналогичные шаги были предприняты в Краснодарском, Алтайском и Ставропольском краях, а также на Крымском полуострове.

Несмотря на то, что некоторые туристы выразили свое недовольство введением курортного сбора, противодействие в Петербурге оказалось более сильным, чем в других регионах. Некоторые путешественники даже отменили свои планы посещения города из-за этого нововведения.

Помимо этого, средства, собранные с курортного сбора, будут направляться на поддержку туристических объектов и проведение необходимых ремонтных работ.

Представители туристической индустрии обратили внимание на то, что сезон в Петербурге пока еще рано называть провальным, но уже отмечается заметное снижение активности туристов.

По данным Агентства экономических новостей, Краснодарский край лидирует по доходам от гостиничного бизнеса. Тем не менее, исследования показывают, что введение курортного сбора может привести к сокращению числа туристов в этом регионе.