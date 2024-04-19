Перун разозлился: молния поразила лайнер Austrian Airlines с пассажирами на борту

По данным портала Airportia, молния поразила самолет авиакомпании Austrian Airlines Embraer ERJ-195 во время полета из Вены в Неаполь в понедельник, 15 апреля, примерно через 40 минут после взлёта. На момент инцидента на борту находились пассажиры.
В ответ на произошедшее экипаж решил прекратить подъем и вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла без происшествий, и никто из пассажиров не пострадал.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.