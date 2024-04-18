Экспертные советы от инструктора: подготовка к походу и правила поведения на природе

Эксперт дал рекомендации туристам-новичкам

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Павел Руденко, инструктор по туризму и походам, делился с туристами-новичками советами о подготовке к походу и правилах поведения на природе.

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"Не забудьте взять тарелки, ложки и вилки, а также фонарик для ориентировки в темноте. Рекомендую использовать налобный фонарь. Оденьтесь комфортно для прогулок в лесу, помните, что за городом всегда прохладнее. Полезно иметь при себе куртку и плащ. Установка натянутого тента над палаткой будет идеальным вариантом," — поделился эксперт в интервью с телеканалом "Звезда".

Он также подчеркнул важность заранее изучить район перед началом похода. В случае наличия клещей в местности, рекомендуется сделать прививку заранее и обработать все вещи специальным спреем.

"Регулярно проверяйте себя на клещей, особенно в летний период. Против комаров и мошек также поможет специальный спрей. Наденьте москитную сетку на голову и шумите во время движения, чтобы животные услышали вас и избегли столкновения лицом к лицу. Походите и произносите громкие звуки, это поможет животным обойти вас стороной. Встреча с вами им неинтересна," — заключил инструктор.