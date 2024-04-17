Искусственные дожди и глобальное потепление в ОАЭ: разбираемся с климатологом

Эксперт раскрыл истинную причину непогоды в Эмиратах

Изменения климата и глобальное потепление приводят к необычно холодной погоде в регионах, где обычно царит жара. Такое мнение высказал климатолог Николай Терешонок из ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

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По его словам, искусственные дожди, которые приводятся в Дубае, не связаны с сильными непогодами, которые обрушились на ОАЭ. Согласно эксперту, резкие изменения в климате являются следствием глобального потепления. Регулярная перестройка атмосферной циркуляции усложняет прогнозирование места следующего природного несчастья.

Специалист также добавил, что климатические условия, вызванные глобальным потеплением, значительно влияют на мировой климат, приводя к серьезным изменениям в экваториальных регионах. Кроме того, увеличение солнечной активности, наблюдаемое в последнее время, также оказывает влияние на общую климатическую обстановку. Это приводит к повышению температуры Мирового океана, увеличению температур в Арктике и изменению общей атмосферной циркуляции. Таким образом, дожди в пустынных областях становятся одним из последствий таких изменений, заключил эксперт.