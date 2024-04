Искусственные дожди и глобальное потепление в ОАЭ: разбираемся с климатологом

Изменения климата и глобальное потепление приводят к необычно холодной погоде в регионах, где обычно царит жара. Такое мнение высказал климатолог Николай Терешонок из ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Фото: commons.wikimedia.org by Fiesta22 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International