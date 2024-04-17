Бум Туризма: калининградский район поднимается на 40% в популярности среди Россиян

Туристы раскупили путевки в Калининград

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Спрос россиян на летний отдых в Калининградской области вырос на 40 процентов по сравнению с предыдущим годом, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Фото: Собственная работа by Aleksander Kaasik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Отмечается, что отечественные туристы активно приобретают путевки в этот регион, что привело к быстрому раскупанию мест во многих популярных отелях Калининграда, Зеленоградска и Светлогорска.

Представители компании Coral Travel отмечают, что Калининград продолжает оставаться в центре внимания, как и в прошлые годы, и наблюдается впечатляющий рост по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными направлениями являются Калининград, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный и Балтийск. В связи с ограниченной гостиничной базой в Калининграде и высоким спросом многие отели уже прекратили продажу мест.