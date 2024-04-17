Покорение границ: более 5 млн российских туристов выбрали Беларусь в 2023 году

Более 5 миллионов россиян посетили Беларусь в прошлом году

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2023 году Белоруссию посетило более 5 миллионов туристов из России, как сообщил заместитель министра спорта и туризма Белоруссии, Олег Андрейчик, согласно порталу "Туризм и Путешествия". Это число включает как индивидуальных путешественников, так и семей.

Фото: youtube.com by Информационное агентство БелТА is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Олег Андрейчик отметил, что в последние два-три года наблюдается ежегодный рост турпотоков в направлении Российской Федерации и Беларуси. Кроме того, в предыдущем году около 250 тысяч организованных туристов из Белоруссии посетили Россию.

Заместитель министра также сообщил, что общее число иностранных туристов, посетивших Беларусь в 2023 году, составило около 6 миллионов человек.