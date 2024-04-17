Туристический бум: почему Китай, Вьетнам и Индия выбирают Россию в 2024

Китай будет лидером по числу туристов, приезжающих в Россию в 2024 году

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году Китай, Вьетнам, Индия, Индонезия, ОАЭ, Катар и Иран ожидаются как основные источники туристического потока в Россию, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), опубликованным в их Telegram-канале.

Фото: фотобиблиотека Политехнической школы by Jérémy Barande is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно отчету АТОР, организованный въездной туризм в Россию в 2024 году будет нарастать. Китай превзойдет другие страны по количеству туристов, в то время как значительные потоки ожидаются из Вьетнама, Индии, Индонезии, ОАЭ, Катара и Ирана. Туроператоры также прогнозируют увеличение числа посетителей из Таиланда и стран СНГ.

Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР, отметила, что в летний сезон, который является пиком туристического спроса в России, до 80% туров направлены в Москву и Санкт-Петербург. Она также подчеркнула, что иностранные туристы интересуются такими регионами, как Байкал, Казань, Тюмень и Приморье, особенно китайские туристы и гости из стран Юго-Восточной Азии.

Отмечается, что в прошлом году до 80% иностранных посетителей приезжали в Россию по деловым визитам, но теперь ожидается увеличение числа туристических групп. Восстановление безвизового режима для туристических групп и возможность получения электронных виз для граждан из 55 стран также способствуют росту числа туристов.