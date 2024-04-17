Туристы в ОАЭ в ожидании: 2,5 тысячи россиян получат размещение и питание

Примерно 2,5 тысячи граждан России ожидают свои рейсы из ОАЭ, которые были задержаны из-за сильных ливней. Представитель Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что туристам предоставлены услуги размещения и питания.
"Общее количество отложенных рейсов составляет около 2,5 тысяч пассажиров, что почти половина среднего ежедневного числа рейсов в ОАЭ из различных российских городов. Мы обеспокоены за пассажиров, но рады сообщить, что им предоставлены услуги размещения и питания. Мы надеемся на восстановление полетов к завтрашнему дню", — отметила Ломидзе.
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