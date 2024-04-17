Атака Ирана на Израиль: как это отразилось на мировом авиасообщении

По информации от Profi. Travel, расписание рейсов в Египет и ОАЭ подверглось изменениям из-за недавней атаки. Тем не менее, все самолеты в итоге достигли своих пунктов назначения, за исключением Тегерана, куда рейсы были отменены.
Несмотря на напряженную обстановку, туристы пока не отказываются от своих поездок, однако ситуация может проясниться в ближайшие дни. Эксперт Дмитрий Арутюнов отметил, что из-за конфликта могут быть ограничены полеты над Ираном, но путешественники смогут добраться до своих мест назначения, обходя эту зону. Возможно, стоимость билетов увеличится, но с учетом заявления Ирана о прекращении атак вероятность этого не столь высока.
Недавняя атака Ирана на Израиль вызвала серьезные нарушения в авиасообщении по всему миру и привела к изменениям в расписаниях рейсов.
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