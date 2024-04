Атака Ирана на Израиль: как это отразилось на мировом авиасообщении

По информации от Profi. Travel, расписание рейсов в Египет и ОАЭ подверглось изменениям из-за недавней атаки. Тем не менее, все самолеты в итоге достигли своих пунктов назначения, за исключением Тегерана, куда рейсы были отменены.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas tomasalas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication