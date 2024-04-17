Атака Ирана на Израиль: как это отразилось на мировом авиасообщении

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Атаки Ирана на Израиль не повлияли на отдых россиян

Туризм

По информации от Profi. Travel, расписание рейсов в Египет и ОАЭ подверглось изменениям из-за недавней атаки. Тем не менее, все самолеты в итоге достигли своих пунктов назначения, за исключением Тегерана, куда рейсы были отменены.

Атаки Ирана на Израиль не повлияли на отдых россиян
Фото: unsplash.com by Tomas Salas tomasalas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Несмотря на напряженную обстановку, туристы пока не отказываются от своих поездок, однако ситуация может проясниться в ближайшие дни. Эксперт Дмитрий Арутюнов отметил, что из-за конфликта могут быть ограничены полеты над Ираном, но путешественники смогут добраться до своих мест назначения, обходя эту зону. Возможно, стоимость билетов увеличится, но с учетом заявления Ирана о прекращении атак вероятность этого не столь высока.

Недавняя атака Ирана на Израиль вызвала серьезные нарушения в авиасообщении по всему миру и привела к изменениям в расписаниях рейсов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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