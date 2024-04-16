Необычное происшествие: пилот самолета разлил чай на панель приборов в самолете

На борту Airbus A320 российской авиакомпании произошел необычный инцидент: пилот случайно облил чай на приборную панель.
Инцидент случился во время рейса из Сочи в Москву утром 12 апреля, вскоре перед посадкой. В результате часть панели, отвечающей за систему предупреждения о столкновениях в воздухе TCAS, вышла из строя из-за коррозии, и в кабине появился запах гари.
После того, как пилоты выключили этот блок, запах прекратился, и дополнительного задымления не было. Они сообщили об этом диспетчеру, который подтвердил, что информация о высоте полета не потеряна.
Пилоты запросили приоритетную посадку, и в аэропорту Москвы был объявлен сигнал тревоги с синим кодом. Однако самолет благополучно приземлился. Лайнер временно был снят с эксплуатации для проверки состояния, и после замены блока ATC/TCAS ему разрешили снова выходить на рейсы. Комиссия Росавиации начала расследование инцидента.
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