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Необычное происшествие: пилот самолета разлил чай на панель приборов в самолете

Пилот самолета с россиянами на борту случайно пролил чай на приборную панель

1:05
Туризм

На борту Airbus A320 российской авиакомпании произошел необычный инцидент: пилот случайно облил чай на приборную панель.

Пилот самолета с россиянами на борту случайно пролил чай на приборную панель
Фото: www.kremlin.ru by Presidential Press Service is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Инцидент случился во время рейса из Сочи в Москву утром 12 апреля, вскоре перед посадкой. В результате часть панели, отвечающей за систему предупреждения о столкновениях в воздухе TCAS, вышла из строя из-за коррозии, и в кабине появился запах гари.

После того, как пилоты выключили этот блок, запах прекратился, и дополнительного задымления не было. Они сообщили об этом диспетчеру, который подтвердил, что информация о высоте полета не потеряна.

Пилоты запросили приоритетную посадку, и в аэропорту Москвы был объявлен сигнал тревоги с синим кодом. Однако самолет благополучно приземлился. Лайнер временно был снят с эксплуатации для проверки состояния, и после замены блока ATC/TCAS ему разрешили снова выходить на рейсы. Комиссия Росавиации начала расследование инцидента.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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